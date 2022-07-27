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СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек
СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:04
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в мире
филиппины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин."Национальноый совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий подтверждает сведения о том, что мужчина погиб в результате землетрясения", - говорится в сообщении издания.Речь идет о строителе из провинции Бенгет.
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в мире, филиппины
07:04 27.07.2022 (обновлено: 11:04 27.07.2022)
 
СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек

Manila Times: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек

© AP Photo / Bureau of Fire ProtectionПоследствия землетрясения на Филиппинах. 27 июля 2022
Последствия землетрясения на Филиппинах. 27 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Bureau of Fire Protection
Последствия землетрясения на Филиппинах. 27 июля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин.
"Национальноый совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий подтверждает сведения о том, что мужчина погиб в результате землетрясения", - говорится в сообщении издания.
Речь идет о строителе из провинции Бенгет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 03:15
У берегов Индонезии произошло землетрясение
 
В миреФилиппины
 
 
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