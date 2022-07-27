https://ria.ru/20220727/filippiny-1805225459.html

СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек

СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T07:04

2022-07-27T07:04

2022-07-27T11:04

в мире

филиппины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805261586_0:230:3072:1957_1920x0_80_0_0_056cd7b1210e8d9c60d44f27833878df.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин."Национальноый совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий подтверждает сведения о том, что мужчина погиб в результате землетрясения", - говорится в сообщении издания.Речь идет о строителе из провинции Бенгет.

https://ria.ru/20220720/zemletryasenie-1803604041.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, филиппины