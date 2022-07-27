https://ria.ru/20220727/filippiny-1805225459.html
СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек
СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:04
2022-07-27T07:04
2022-07-27T11:04
в мире
филиппины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает газета Manila Times.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин."Национальноый совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий подтверждает сведения о том, что мужчина погиб в результате землетрясения", - говорится в сообщении издания.Речь идет о строителе из провинции Бенгет.
https://ria.ru/20220720/zemletryasenie-1803604041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
07:04 27.07.2022 (обновлено: 11:04 27.07.2022)
СМИ: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек
Manila Times: из-за землетрясения на Филиппинах погиб один человек
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает
газета Manila Times.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на территории Филиппин.
"Национальноый совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий подтверждает сведения о том, что мужчина погиб в результате землетрясения", - говорится в сообщении издания.
Речь идет о строителе из провинции Бенгет.