https://ria.ru/20220727/festival-1805309544.html

Творческий фестиваль "Московского долголетия" стартовал в столице

Творческий фестиваль "Московского долголетия" стартовал в столице - РИА Новости, 27.07.2022

Творческий фестиваль "Московского долголетия" стартовал в столице

Творческий фестиваль "Московского долголетия" начался в столице, во время него представители старшего поколения смогут проявить себя в творческих конкурсах по... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:20

2022-07-27T13:20

2022-07-27T13:20

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Творческий фестиваль "Московского долголетия" начался в столице, во время него представители старшего поколения смогут проявить себя в творческих конкурсах по четырем направлениям – вокалу, танцам, в "Мастерской художников" и "Мастерской дизайнеров", сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Творческие люди, особенно в серебряном возрасте, нуждаются в самореализации, публичных выступлениях и поддержке зрителей. Причем это касается не только профессиональных артистов, но и тех, кто открыл в себе творческий потенциал в зрелом возрасте. В проекте "Московское долголетие" более 33 тысяч человек занимаются вокалом, рисованием, танцами, дизайном одежды — и им нужна возможность раскрыть свой талант. Для этого мы ежегодно проводим творческие конкурсы. В период пандемии они проходили в онлайн-формате. В этом году впервые за два года участники "Московского долголетия" смогут выступить перед большой аудиторией во время творческого фестиваля и в полной мере продемонстрировать достижения, которых они достигли на занятиях проекта", — сообщила заммэра.По ее словам, в рамках фестиваля работают четыре конкурсных направления — вокал, танцы, "Мастерская художников" и "Мастерская дизайнеров". По первым трем направлениям уже прошли окружные этапы конкурсов, а на последнее, "Мастерскую дизайнеров", еще идет набор — заявки принимаются до 7 августа."Любимцы публики — победители конкурсов, — выступят со своими работами на гала-концерте накануне 1 октября. Кроме того, на гала-концерте выступит музыкальная группа проекта, которую мы создаем прямо сейчас, — ВИА "Московское долголетие". Объявлен кастинг: подать заявку, чтобы получить шанс стать участником музыкальной группы и поработать с профессиональными продюсерами и преподавателями, можно до 1 августа. Приглашаем всех сольных исполнителей и музыкантов старшего поколения", - добавила Ракова.Она уточнила, что конкурсный отбор в "Мастерскую дизайнеров" уже стартовал. В рамках проекта будет создано пять творческих лабораторий под руководством пяти известных дизайнеров. Каждый из них отберет к себе в команду по 10 человек. Вместе они будут работать над созданием авторских коллекций одежды.

https://ria.ru/20220725/kashpo-1804854037.html

https://ria.ru/20220725/aktsiya-1804857343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, анастасия ракова , общество