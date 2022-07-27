Рейтинг@Mail.ru
Мэр Феодосии подал в отставку - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/feodosiya-1805277419.html
Мэр Феодосии подал в отставку
Мэр Феодосии подал в отставку - РИА Новости, 27.07.2022
Мэр Феодосии подал в отставку
Мэр крымской Феодосии, расположенной в юго-восточной части полуострова на побережье Черного моря, Андрей Лебедев подал в отставку, так как не справился с... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:55
2022-07-27T12:12
республика крым
политика
феодосия
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_c772e1b3a234b7aa575788996d35aa53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Мэр крымской Феодосии, расположенной в юго-восточной части полуострова на побережье Черного моря, Андрей Лебедев подал в отставку, так как не справился с благоустройством города, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее Аксенов пригрозил увольнением Лебедеву, если тот не наведет в городе порядок, и дал администрации города месяц на решение возникших с благоустройством проблем."Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.
https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html
республика крым
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_180:0:1600:1065_1920x0_80_0_0_574087fdd08749197ec87cdf4508fd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, политика, феодосия, сергей аксенов (политик)
11:55 27.07.2022 (обновлено: 12:12 27.07.2022)
 
Мэр Феодосии подал в отставку

Глава Крыма Аксенов сообщил об отставке мэра Феодосии, не справившегося с задачами

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Мэр крымской Феодосии, расположенной в юго-восточной части полуострова на побережье Черного моря, Андрей Лебедев подал в отставку, так как не справился с благоустройством города, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов пригрозил увольнением Лебедеву, если тот не наведет в городе порядок, и дал администрации города месяц на решение возникших с благоустройством проблем.
"Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.
Глава Красноярска Сергей Еремин - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 11:11
Мэр Красноярска Еремин написал заявление об отставке
 
Республика КрымПолитикаФеодосияСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала