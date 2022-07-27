https://ria.ru/20220727/feodosiya-1805277419.html

Мэр Феодосии подал в отставку

Мэр Феодосии подал в отставку - РИА Новости, 27.07.2022

Мэр Феодосии подал в отставку

Мэр крымской Феодосии, расположенной в юго-восточной части полуострова на побережье Черного моря, Андрей Лебедев подал в отставку, так как не справился с... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:55

2022-07-27T11:55

2022-07-27T12:12

республика крым

политика

феодосия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Мэр крымской Феодосии, расположенной в юго-восточной части полуострова на побережье Черного моря, Андрей Лебедев подал в отставку, так как не справился с благоустройством города, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее Аксенов пригрозил увольнением Лебедеву, если тот не наведет в городе порядок, и дал администрации города месяц на решение возникших с благоустройством проблем."Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.

https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html

республика крым

феодосия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, политика, феодосия, сергей аксенов (политик)