https://ria.ru/20220727/feodosiya-1805277419.html
Мэр Феодосии подал в отставку
Мэр Феодосии подал в отставку - РИА Новости, 27.07.2022
Мэр Феодосии подал в отставку
Мэр крымской Феодосии, расположенной в юго-восточной части полуострова на побережье Черного моря, Андрей Лебедев подал в отставку, так как не справился с... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:55
2022-07-27T11:55
2022-07-27T12:12
республика крым
политика
феодосия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Мэр крымской Феодосии, расположенной в юго-восточной части полуострова на побережье Черного моря, Андрей Лебедев подал в отставку, так как не справился с благоустройством города, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее Аксенов пригрозил увольнением Лебедеву, если тот не наведет в городе порядок, и дал администрации города месяц на решение возникших с благоустройством проблем."Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.
https://ria.ru/20220726/krasnoyarsk-1804965850.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, политика, феодосия, сергей аксенов (политик)
11:55 27.07.2022 (обновлено: 12:12 27.07.2022)
Мэр Феодосии подал в отставку
Глава Крыма Аксенов сообщил об отставке мэра Феодосии, не справившегося с задачами