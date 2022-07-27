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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей - РИА Новости, 27.07.2022
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей
Рубль перешел к росту к доллару и евро после негативного старта торгов, во время которого евро подскакивал выше 62 рублей впервые с 11 июля, а доллар был выше... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:16
2022-07-27T10:16
2022-07-27T10:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рубль перешел к росту к доллару и евро после негативного старта торгов, во время которого евро подскакивал выше 62 рублей впервые с 11 июля, а доллар был выше 61 рубля, следует из данных Московской биржи.После роста на старте торгов европейская валюта потеряла около 90 копеек и вернулась в район 61 рубля, также следует из динамики котировок.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижался на 19 копеек, до 60,36 рубля, евро - на 54 копейки относительно предыдущего закрытия торгов, до 61,14 рубля.В начале торгов евро поднимался максимально до 62,057 рубля, доллар – до 61,2 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, евро, доллар
10:16 27.07.2022 (обновлено: 10:25 27.07.2022)
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей впервые с 8 июля