https://ria.ru/20220727/evro-1805248057.html

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей - РИА Новости, 27.07.2022

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 62 рублей

Рубль перешел к росту к доллару и евро после негативного старта торгов, во время которого евро подскакивал выше 62 рублей впервые с 11 июля, а доллар был выше... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:16

2022-07-27T10:16

2022-07-27T10:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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евро

доллар

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рубль перешел к росту к доллару и евро после негативного старта торгов, во время которого евро подскакивал выше 62 рублей впервые с 11 июля, а доллар был выше 61 рубля, следует из данных Московской биржи.После роста на старте торгов европейская валюта потеряла около 90 копеек и вернулась в район 61 рубля, также следует из динамики котировок.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижался на 19 копеек, до 60,36 рубля, евро - на 54 копейки относительно предыдущего закрытия торгов, до 61,14 рубля.В начале торгов евро поднимался максимально до 62,057 рубля, доллар – до 61,2 рубля.

https://ria.ru/20220726/otkat-1804915433.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евро, доллар