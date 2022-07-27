https://ria.ru/20220727/estoniya-1805239953.html

Захарова отреагировала на запрет выступлений группы "Руки вверх" в Эстонии

Захарова отреагировала на запрет выступлений группы "Руки вверх" в Эстонии - РИА Новости, 27.07.2022

Захарова отреагировала на запрет выступлений группы "Руки вверх" в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пятилетний запрет МИД Эстонии на выступление в стране российской группы "Руки вверх". РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T09:37

2022-07-27T09:37

2022-07-27T13:00

культура

урмас рейнсалу

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пятилетний запрет МИД Эстонии на выступление в стране российской группы "Руки вверх".Ранее МИД Эстонии проинформировал, что запретил на пять лет въезд в страну российской группе "Руки вверх". Как отметил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, действия России на Украине "совершенно неприемлемы, и запрет на въезд в Эстонию артистов из Российской Федерации является правильным"."Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, это "люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза"."И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее", — отметила Захарова.Она подчеркнула, что если люди в этой стране хотят видеть группу, которая не нарушает закон, которая не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, ценности, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды."Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре", — заключила Захарова.Санкции Запада против России из-за Украины коснулись не только экономики, но и российских деятелей культуры, музыкантов, обучавшихся за рубежом студентов, спортсменов. С рядом российских культурных деятелей были расторгнуты контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из программ сочинения русских композиторов. Президент Владимир Путин отмечал, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова указывала, что санкции, вызванные событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству России и других стран, и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Она подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".

https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html

https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

урмас рейнсалу, украина, россия, владимир путин, ольга любимова, в мире