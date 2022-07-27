https://ria.ru/20220727/esery-1805415769.html

Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил

Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил - РИА Новости, 27.07.2022

Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил

"Справедливая Россия — За правду" пойдет на выборы осенью в нынешнем составе, а уже к следующему единому дню голосования (ЕДГ) к партии могут присоединиться... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:32

2022-07-27T18:32

2022-07-27T18:32

политика

единый день голосования в россии

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" пойдет на выборы осенью в нынешнем составе, а уже к следующему единому дню голосования (ЕДГ) к партии могут присоединиться другие политические силы, заявил в своём Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов."Я думаю, что вот этот единый день голосования пройдет в этом составе, а уже к следующему ЕДГ к нам присоединятся новые политические силы", — написал он.До этого "Справедливая Россия - За правду" неоднократно предлагала КПРФ объединить усилия сначала для прохождения в нижнюю палату парламента, а затем и для работы в ней.

https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, единый день голосования в россии, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов