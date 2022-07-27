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Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил - РИА Новости, 27.07.2022
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Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил
Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил - РИА Новости, 27.07.2022
Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил
"Справедливая Россия — За правду" пойдет на выборы осенью в нынешнем составе, а уже к следующему единому дню голосования (ЕДГ) к партии могут присоединиться... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:32
2022-07-27T18:32
политика
единый день голосования в россии
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" пойдет на выборы осенью в нынешнем составе, а уже к следующему единому дню голосования (ЕДГ) к партии могут присоединиться другие политические силы, заявил в своём Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов."Я думаю, что вот этот единый день голосования пройдет в этом составе, а уже к следующему ЕДГ к нам присоединятся новые политические силы", — написал он.До этого "Справедливая Россия - За правду" неоднократно предлагала КПРФ объединить усилия сначала для прохождения в нижнюю палату парламента, а затем и для работы в ней.
https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html
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политика, единый день голосования в россии, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
18:32 27.07.2022
 
Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил

Миронов допустил, что к дню голосования 2023 года к эсерам примкнут новые политсилы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" пойдет на выборы осенью в нынешнем составе, а уже к следующему единому дню голосования (ЕДГ) к партии могут присоединиться другие политические силы, заявил в своём Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов.
"Я думаю, что вот этот единый день голосования пройдет в этом составе, а уже к следующему ЕДГ к нам присоединятся новые политические силы", — написал он.
До этого "Справедливая Россия - За правду" неоднократно предлагала КПРФ объединить усилия сначала для прохождения в нижнюю палату парламента, а затем и для работы в ней.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 15:51
Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России
 
ПолитикаЕдиный день голосования в РоссииПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей Миронов
 
 
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