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Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил
Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил - РИА Новости, 27.07.2022
Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил
"Справедливая Россия — За правду" пойдет на выборы осенью в нынешнем составе, а уже к следующему единому дню голосования (ЕДГ) к партии могут присоединиться... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:32
2022-07-27T18:32
2022-07-27T18:32
политика
единый день голосования в россии
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" пойдет на выборы осенью в нынешнем составе, а уже к следующему единому дню голосования (ЕДГ) к партии могут присоединиться другие политические силы, заявил в своём Telegram-канале лидер партии Сергей Миронов."Я думаю, что вот этот единый день голосования пройдет в этом составе, а уже к следующему ЕДГ к нам присоединятся новые политические силы", — написал он.До этого "Справедливая Россия - За правду" неоднократно предлагала КПРФ объединить усилия сначала для прохождения в нижнюю палату парламента, а затем и для работы в ней.
https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единый день голосования в россии, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
Миронов допустил присоединение к эсерам новых политических сил
Миронов допустил, что к дню голосования 2023 года к эсерам примкнут новые политсилы