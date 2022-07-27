https://ria.ru/20220727/ekspo-1805416718.html

Более 1000 компаний принимают участие во 2-м Китайском международном ЭКСПО

Более 1000 компаний принимают участие во 2-м Китайском международном ЭКСПО - РИА Новости, 27.07.2022

Более 1000 компаний принимают участие во 2-м Китайском международном ЭКСПО

Более 1000 компаний принимают участие в 2-м Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, которое стартовало на той неделе в городе Хайкоу провинции... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:36

2022-07-27T18:36

2022-07-27T18:36

россия-китай: главное

китай

россия

москва

хайкоу

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756108612_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_21d6384e46e0158035f6fe5a2486565a.jpg

МОСКВА, 27 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 1000 компаний принимают участие в 2-м Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, которое стартовало на той неделе в городе Хайкоу провинции Хайнань. Выставка продлится до 30 июля 2022 года. Главная тема события обозначена как "Совместное использование возможностей открытости, совместное создание прекрасной жизни".Еще активнее и масштабнееВ этом году в ЭКСПО принимает участие более 1000 компаний из 61 страны и региона мира. На событии представлено свыше 2800 китайских и иностранных брендов. Ожидается дебютная демонстрация более чем 600 новых продуктов со всего мира.По предварительным расчетам, число покупателей и профессиональных посетителей на ЭКСПО превысит 40 тысяч. Общая площадь экспозиции в этом году составляет 100 тысяч квадратных метров, что на 20 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом.Повышая интернационализациюДоля выставочной площади для иностранных компаний на ЭКСПО-2022 достигла 80%. Для сравнения в прошлом году показатель составлял 75%. Выставочная площадь стран-участниц соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) увеличилась почти на 20%.Главным почетным гостем ЭКСПО в этом году является Франция.Больше мероприятийВ рамках ЭКСПО запланировано шесть ключевых официальных мероприятий. Так же свыше 100 семинаров проведут авторитетные аналитические центры, посреднические, отраслевые организации и др. на актуальные темы: "Новые возможности для потребительской отрасли благодаря строительству Хайнаньского порта свободной торговли", "Новые модели, новые форматы бизнеса, новое потребление", "Направления межгосударственного (регионального) сотрудничества" и др.В рамках ЭКСПО состоится 28 презентаций, на которых будет представлено более 100 новых товаров. Кроме того, будет организовано свыше десяти мероприятий для презентации новых продуктов из разных регионов Китая.Во время события также пройдет и собственная неделя моды, в рамках которой почти 20 выдающихся китайских и зарубежных дизайнерских брендов представят вниманию публики свыше 100 своих новинок.В ходе и по итогам события будет выпущен ряд отчетов и индексов, связанных с потреблением, а также с созданием Хайнаньского порта свободной торговли.Неуклонный рост импортаОбъем импорта потребительских товаров в КНР неуклонно растет. В то же время с 2016 по 2021 гг. общий уровень таможенных тарифов в Китае снизился с 9,8% до 7,4%.В 2021 году общий объем импорта потребительских товаров в стране достиг 1,73 триллиона юаней, увеличившись в годовом исчислении на 9,9%, что составило порядка 10% от общего объема импорта КНР.В 2022 году Китай вновь скорректировал тарифы на 954 импортных товара, включая различные потребительские товары — в том числе, такие как: пищевая, медицинская, здравоохранительная продукция, товары для матери и ребенка и т. д.

https://ria.ru/20220609/torgovlya-1794223938.html

https://ria.ru/20220429/kitay-1786172453.html

https://ria.ru/20220427/vystavka-1785698609.html

китай

россия

москва

хайкоу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, москва, хайкоу, экономика