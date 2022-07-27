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В Херсоне перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/dvizhenie-1805227761.html
В Херсоне перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ
В Херсоне перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ - РИА Новости, 27.07.2022
В Херсоне перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ
Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после ракетной атаки украинских войск, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:59
2022-07-27T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после ракетной атаки украинских войск, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Он уточнил, что ВСУ выпустили более десяти снарядов из различных артиллерийских систем, большую часть отразила система ПВО.Обстрел Антоновского моста может немного усложнить жизнь мирному населению региона, но "на исход боевых действий это никак не повлияет", продолжил Стремоусов. Он подчеркнул, что военные уже навели несколько паромных переправ и понтонов, продовольствие будет доставляться вовремя.Всего за минувшие сутки украинские войска трижды пытались нанести ракетные удары по Херсону.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. Его ширина — 25 метров, он состоит из 30 пролетов. До возведения этой переправы попасть на машине на левобережье в Херсонской области можно было через плотину Каховской ГЭС либо паромом.Российские военные уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220726/kherson-1805210666.html
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"Военными созданы переправы" – замглавы администрации Херсонской области об атаке на Антоновский мост
Атака на Антоновский мост в Херсоне не повлияет на жизнь мирных граждан: военными созданы переправы, понтонные мосты, сообщил РИА Новости замглавы администрации области.
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в мире, херсонская область , днепр (город), запорожская область
07:59 27.07.2022 (обновлено: 10:57 27.07.2022)
 
В Херсоне перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ

Замглавы ВГА Стремоусов заявил о повреждении Антоновского моста в Херсоне после атаки ВСУ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Власти Херсонской области перекрыли движение по Антоновскому мосту после ракетной атаки украинских войск, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Попадания по Антоновскому мосту были, движение мы перекрыли. Будем ремонтировать", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ВСУ выпустили более десяти снарядов из различных артиллерийских систем, большую часть отразила система ПВО.
Обстрел Антоновского моста может немного усложнить жизнь мирному населению региона, но "на исход боевых действий это никак не повлияет", продолжил Стремоусов. Он подчеркнул, что военные уже навели несколько паромных переправ и понтонов, продовольствие будет доставляться вовремя.
Всего за минувшие сутки украинские войска трижды пытались нанести ракетные удары по Херсону.
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Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. Его ширина — 25 метров, он состоит из 30 пролетов. До возведения этой переправы попасть на машине на левобережье в Херсонской области можно было через плотину Каховской ГЭС либо паромом.
Российские военные уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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