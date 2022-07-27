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Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей - РИА Новости, 27.07.2022
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Культура
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Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей
Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей - РИА Новости, 27.07.2022
Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей
В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:21
2022-07-27T11:21
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германия
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происшествия
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КАИР, 27 июл — РИА Новости. В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило информационное агентство Shafaq.Апелляционный суд района Эль-Карх в Багдаде вынес приговор в отношении Джеймса Фиттона в июне.Рассмотрение дела началось еще в марте. По нему проходили двое обвиняемых — 66-летний геолог Фиттон и 60-летний психолог из Германии Волкер Вальдман. Оба прибыли в Ирак в составе туристической группы и были задержаны 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи: в основном фрагментов керамических и глиняных изделий. Фиттон на заседании суда утверждал, что не подозревал об исторической ценности объектов, собранных им при посещении двух археологических памятников в провинции Ди-Кар на юге страны. Два артефакта он позднее передал Вальдману. Последнего оправдали в июне.Шумерская эпоха — первый период развития цивилизации на территории Месопотамии, охватывает период с конца IV по конец III тысячелетия до нашей эры.
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новости культуры, ирак, багдад (город), германия, археология, происшествия
11:21 27.07.2022
 
Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей

Иракский суд оправдал британца, получившего 15 лет тюрьмы за вывоз шумерских древностей

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
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КАИР, 27 июл — РИА Новости. В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило информационное агентство Shafaq.
"Кассационный суд Ирака вынес постановление о невиновности британца Фиттона и отменил тюремный срок в 15 лет", — указывает агентство со ссылкой на источник в судебной системе.
Апелляционный суд района Эль-Карх в Багдаде вынес приговор в отношении Джеймса Фиттона в июне.
Рассмотрение дела началось еще в марте. По нему проходили двое обвиняемых — 66-летний геолог Фиттон и 60-летний психолог из Германии Волкер Вальдман. Оба прибыли в Ирак в составе туристической группы и были задержаны 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи: в основном фрагментов керамических и глиняных изделий. Фиттон на заседании суда утверждал, что не подозревал об исторической ценности объектов, собранных им при посещении двух археологических памятников в провинции Ди-Кар на юге страны. Два артефакта он позднее передал Вальдману. Последнего оправдали в июне.
Шумерская эпоха — первый период развития цивилизации на территории Месопотамии, охватывает период с конца IV по конец III тысячелетия до нашей эры.
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