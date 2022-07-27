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Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей
Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей - РИА Новости, 27.07.2022
Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей
В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:21
2022-07-27T11:21
2022-07-27T11:21
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КАИР, 27 июл — РИА Новости. В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило информационное агентство Shafaq.Апелляционный суд района Эль-Карх в Багдаде вынес приговор в отношении Джеймса Фиттона в июне.Рассмотрение дела началось еще в марте. По нему проходили двое обвиняемых — 66-летний геолог Фиттон и 60-летний психолог из Германии Волкер Вальдман. Оба прибыли в Ирак в составе туристической группы и были задержаны 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи: в основном фрагментов керамических и глиняных изделий. Фиттон на заседании суда утверждал, что не подозревал об исторической ценности объектов, собранных им при посещении двух археологических памятников в провинции Ди-Кар на юге страны. Два артефакта он позднее передал Вальдману. Последнего оправдали в июне.Шумерская эпоха — первый период развития цивилизации на территории Месопотамии, охватывает период с конца IV по конец III тысячелетия до нашей эры.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, ирак, багдад (город), германия, археология, происшествия
Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей
Иракский суд оправдал британца, получившего 15 лет тюрьмы за вывоз шумерских древностей
КАИР, 27 июл — РИА Новости. В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило информационное агентство Shafaq.
"Кассационный суд Ирака вынес постановление о невиновности британца Фиттона и отменил тюремный срок в 15 лет", — указывает агентство со ссылкой на источник в судебной системе.
Апелляционный суд района Эль-Карх в Багдаде вынес приговор в отношении Джеймса Фиттона в июне.
Рассмотрение дела началось еще в марте. По нему проходили двое обвиняемых — 66-летний геолог Фиттон и 60-летний психолог из Германии Волкер Вальдман. Оба прибыли в Ирак в составе туристической группы и были задержаны 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи: в основном фрагментов керамических и глиняных изделий. Фиттон на заседании суда утверждал, что не подозревал об исторической ценности объектов, собранных им при посещении двух археологических памятников в провинции Ди-Кар на юге страны. Два артефакта он позднее передал Вальдману. Последнего оправдали в июне.
Шумерская эпоха — первый период развития цивилизации на территории Месопотамии, охватывает период с конца IV по конец III тысячелетия до нашей эры.