https://ria.ru/20220727/drevnosti-1805256608.html

Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей

Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей - РИА Новости, 27.07.2022

Иракский суд оправдал британца, осужденного за вывоз шумерских древностей

В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:21

2022-07-27T11:21

2022-07-27T11:21

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КАИР, 27 июл — РИА Новости. В Ираке отменили приговор в отношении гражданина Британии, осужденного за попытку контрабанды археологических ценностей шумерской эпохи. Он оправдан, сообщило информационное агентство Shafaq.Апелляционный суд района Эль-Карх в Багдаде вынес приговор в отношении Джеймса Фиттона в июне.Рассмотрение дела началось еще в марте. По нему проходили двое обвиняемых — 66-летний геолог Фиттон и 60-летний психолог из Германии Волкер Вальдман. Оба прибыли в Ирак в составе туристической группы и были задержаны 20 марта в аэропорту Багдада при попытке вывоза 12 археологических объектов шумерской эпохи: в основном фрагментов керамических и глиняных изделий. Фиттон на заседании суда утверждал, что не подозревал об исторической ценности объектов, собранных им при посещении двух археологических памятников в провинции Ди-Кар на юге страны. Два артефакта он позднее передал Вальдману. Последнего оправдали в июне.Шумерская эпоха — первый период развития цивилизации на территории Месопотамии, охватывает период с конца IV по конец III тысячелетия до нашей эры.

https://ria.ru/20220726/gramota-1805050157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ирак, багдад (город), германия, археология, происшествия