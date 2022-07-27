https://ria.ru/20220727/donetsk-1805357837.html
В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат
В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат - РИА Новости, 27.07.2022
В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат
Здание школы-интерната получило повреждение в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:46
2022-07-27T15:46
2022-07-27T15:48
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ по улице Кирова в Кировском районе Донецка повреждения получила школа-интернат № 17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
15:46 27.07.2022 (обновлено: 15:48 27.07.2022)
В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат
В Кировском районе Донецка при обстреле была повреждена школа-интернат