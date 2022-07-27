https://ria.ru/20220727/donetsk-1805357837.html

В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат

В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат - РИА Новости, 27.07.2022

В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат

Здание школы-интерната получило повреждение в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:46

2022-07-27T15:46

2022-07-27T15:48

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ по улице Кирова в Кировском районе Донецка повреждения получила школа-интернат № 17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220727/donetsk-1805334295.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина