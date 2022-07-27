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В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат - РИА Новости, 27.07.2022
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В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат
В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат - РИА Новости, 27.07.2022
В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат
Здание школы-интерната получило повреждение в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:46
2022-07-27T15:48
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ по улице Кирова в Кировском районе Донецка повреждения получила школа-интернат № 17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, украина
15:46 27.07.2022 (обновлено: 15:48 27.07.2022)
 
В Донецке при обстреле была повреждена школа-интернат

В Кировском районе Донецка при обстреле была повреждена школа-интернат

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке
Жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ по улице Кирова в Кировском районе Донецка повреждения получила школа-интернат № 17", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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