https://ria.ru/20220727/donetsk-1805231396.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за 12 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из "Града" и 6 снарядов калибром 152 мм, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:34

2022-07-27T08:34

2022-07-27T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из "Града" и 6 снарядов калибром 152 мм, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Помимо этого была обстреляна Ясиноватая, по ней выпустили 8 снарядов калибров 122 мм."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 08:05 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 08:08 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 08:17 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина