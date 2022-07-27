https://ria.ru/20220727/donetsk-1805231396.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 27.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска за 12 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из "Града" и 6 снарядов калибром 152 мм, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:34
2022-07-27T08:34
2022-07-27T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из "Града" и 6 снарядов калибром 152 мм, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Помимо этого была обстреляна Ясиноватая, по ней выпустили 8 снарядов калибров 122 мм."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 08:05 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 08:08 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 08:17 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
08:34 27.07.2022 (обновлено: 08:39 27.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из "Града"