https://ria.ru/20220727/dolschiki-1805309712.html

Тимофеев: ФРТ сможет восстановить права 29 тысяч дольщиков в 2022 году

Тимофеев: ФРТ сможет восстановить права 29 тысяч дольщиков в 2022 году - РИА Новости, 27.07.2022

Тимофеев: ФРТ сможет восстановить права 29 тысяч дольщиков в 2022 году

Фонд развития территорий (ФРТ) сможет восстановить права 29 тысяч обманутых дольщиков в 2022 году - на 32% больше, чем планировалось изначально, сообщил главный РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:21

2022-07-27T13:21

2022-07-27T13:21

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

жилье

общество

константин тимофеев

дольщики

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) сможет восстановить права 29 тысяч обманутых дольщиков в 2022 году - на 32% больше, чем планировалось изначально, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.Он отметил, что решениями набсовета ФРТ, принятыми за первые шесть месяцев текущего года, защищены права 8 тысяч дольщиков.По его словам, благодаря механизмам фонда в первом полугодии в России введены в эксплуатацию 25 домов, 2,5 тысячи дольщиков получили ключи от своих квартир или на данный момент оформляют права собственности в домах, достроенных по решениям набсовета ФРТ."19 объектов ввели в эксплуатацию региональные фонды под контролем федерального фонда. Строительство шести домов завершил ФРТ. Самые крупные долгострои, введенные в эксплуатацию, - это подмосковные объекты в ЖК "Опалиха О3" (323 дольщика) и "Митино О2" (229 дольщиков), челябинские в "СК Радуга" (204 дольщика) и "КапиталДом" (197 дольщиков), а также ЖК "Европейский" в Волгограде (182 дольщика)", – подчеркнул Тимофеев.При этом он сообщил, что количество граждан, которые будут восстановлены в правах усилиями не только фонда, но и регионов, в 2022 году должно составить не менее 47 тысяч человек.В целом ФРТ прогнозирует сокращение числа обманутых дольщиков, нуждающихся в восстановлении прав, до 75-80 тысяч человек к концу 2022 года.Тимофеев также отметил позитивную динамику снижения количества проблемных объектов. "В текущих реалиях важно не допустить появления новых проблемных недостроев, поэтому все объекты на контроле. При этом мы видим позитивную динамику - сократилось число объектов в зоне высокого риска: с 207 строек в начале года до 136 на конец первого полугодия. При этом всего на предбанкротном мониторинге сегодня 758 объектов", - сказал он.Еще главный управляющий директор ФРТ напомнил, что перед фондом стоит задача решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты", - подытожил он.

https://realty.ria.ru/20220727/dolschiki-1805298533.html

https://ria.ru/20220720/vzyaskaniya-1803717570.html

https://realty.ria.ru/20220714/dolgostroi-1802402670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье, общество, константин тимофеев, дольщики, обманутые дольщики в россии