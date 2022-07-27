https://ria.ru/20220727/dolschiki-1805309712.html
Тимофеев: ФРТ сможет восстановить права 29 тысяч дольщиков в 2022 году
Тимофеев: ФРТ сможет восстановить права 29 тысяч дольщиков в 2022 году - РИА Новости, 27.07.2022
Тимофеев: ФРТ сможет восстановить права 29 тысяч дольщиков в 2022 году
Фонд развития территорий (ФРТ) сможет восстановить права 29 тысяч обманутых дольщиков в 2022 году - на 32% больше, чем планировалось изначально, сообщил главный РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:21
2022-07-27T13:21
2022-07-27T13:21
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
жилье
общество
константин тимофеев
дольщики
обманутые дольщики в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770672251_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f9500bcece3ff77d767af3ee70105e71.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) сможет восстановить права 29 тысяч обманутых дольщиков в 2022 году - на 32% больше, чем планировалось изначально, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.Он отметил, что решениями набсовета ФРТ, принятыми за первые шесть месяцев текущего года, защищены права 8 тысяч дольщиков.По его словам, благодаря механизмам фонда в первом полугодии в России введены в эксплуатацию 25 домов, 2,5 тысячи дольщиков получили ключи от своих квартир или на данный момент оформляют права собственности в домах, достроенных по решениям набсовета ФРТ."19 объектов ввели в эксплуатацию региональные фонды под контролем федерального фонда. Строительство шести домов завершил ФРТ. Самые крупные долгострои, введенные в эксплуатацию, - это подмосковные объекты в ЖК "Опалиха О3" (323 дольщика) и "Митино О2" (229 дольщиков), челябинские в "СК Радуга" (204 дольщика) и "КапиталДом" (197 дольщиков), а также ЖК "Европейский" в Волгограде (182 дольщика)", – подчеркнул Тимофеев.При этом он сообщил, что количество граждан, которые будут восстановлены в правах усилиями не только фонда, но и регионов, в 2022 году должно составить не менее 47 тысяч человек.В целом ФРТ прогнозирует сокращение числа обманутых дольщиков, нуждающихся в восстановлении прав, до 75-80 тысяч человек к концу 2022 года.Тимофеев также отметил позитивную динамику снижения количества проблемных объектов. "В текущих реалиях важно не допустить появления новых проблемных недостроев, поэтому все объекты на контроле. При этом мы видим позитивную динамику - сократилось число объектов в зоне высокого риска: с 207 строек в начале года до 136 на конец первого полугодия. При этом всего на предбанкротном мониторинге сегодня 758 объектов", - сказал он.Еще главный управляющий директор ФРТ напомнил, что перед фондом стоит задача решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты", - подытожил он.
https://realty.ria.ru/20220727/dolschiki-1805298533.html
https://ria.ru/20220720/vzyaskaniya-1803717570.html
https://realty.ria.ru/20220714/dolgostroi-1802402670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770672251_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7709bb96747bf10be1c198f26523e689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), следственный комитет россии (ск рф), россия, жилье, общество, константин тимофеев, дольщики, обманутые дольщики в россии
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) сможет восстановить права 29 тысяч обманутых дольщиков в 2022 году - на 32% больше, чем планировалось изначально, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
"С применением механизмов ФРТ в 2022 году мы изначально запланировали восстановить права 22 тысяч дольщиков. Однако с учетом возросшей динамики стройки и оперативности принятия решений наблюдательным советом сможем в этом году решить проблему 29 тысяч граждан, то есть на 7 тысяч человек больше ранее обозначенного плана", - сообщил Тимофеев на заседании набсовета фонда.
Он отметил, что решениями набсовета ФРТ, принятыми за первые шесть месяцев текущего года, защищены права 8 тысяч дольщиков.
"По девяти проблемным объектам в 2022 году наблюдательный совет принял решение о завершении строительства. По 124 долгостроям люди уже получают выплаты возмещений. До конца этого года нам необходимо принять решения о восстановлении прав еще 11,7 тысячи граждан – участников долевого строительства", – уточнил Тимофеев.
По его словам, благодаря механизмам фонда в первом полугодии в России
введены в эксплуатацию 25 домов, 2,5 тысячи дольщиков получили ключи от своих квартир или на данный момент оформляют права собственности в домах, достроенных по решениям набсовета ФРТ.
"19 объектов ввели в эксплуатацию региональные фонды под контролем федерального фонда. Строительство шести домов завершил ФРТ. Самые крупные долгострои, введенные в эксплуатацию, - это подмосковные объекты в ЖК "Опалиха О3" (323 дольщика) и "Митино О2" (229 дольщиков), челябинские в "СК
Радуга" (204 дольщика) и "КапиталДом" (197 дольщиков), а также ЖК "Европейский" в Волгограде
(182 дольщика)", – подчеркнул Тимофеев.
При этом он сообщил, что количество граждан, которые будут восстановлены в правах усилиями не только фонда, но и регионов, в 2022 году должно составить не менее 47 тысяч человек.
В целом ФРТ прогнозирует сокращение числа обманутых дольщиков, нуждающихся в восстановлении прав, до 75-80 тысяч человек к концу 2022 года.
Тимофеев также отметил позитивную динамику снижения количества проблемных объектов. "В текущих реалиях важно не допустить появления новых проблемных недостроев, поэтому все объекты на контроле. При этом мы видим позитивную динамику - сократилось число объектов в зоне высокого риска: с 207 строек в начале года до 136 на конец первого полугодия. При этом всего на предбанкротном мониторинге сегодня 758 объектов", - сказал он.
Еще главный управляющий директор ФРТ напомнил, что перед фондом стоит задача решить все проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты", - подытожил он.