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СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду - РИА Новости, 27.07.2022
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СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду
СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду - РИА Новости, 27.07.2022
СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду
Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели из-за травмирования детей в детском саду в Подмосковье, где РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:00
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
видное
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели из-за травмирования детей в детском саду в Подмосковье, где обвалилась штукатурка, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В среду представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительной информации, штукатурки. По данным главы округа Алексея Спасского, у девочки и мальчика 2016 года рождения ушибы мягких тканей бедра. После осмотра врачей они ушли с родителями домой. У девочки 2015 года рождения ушиб голени, она оставлена до четверга в больнице."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования троих детей в дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет - ред.)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в среду во время тихого часа в детском саду обвалилась штукатурка с потолка. В результате произошедшего пострадали трое детей, двоим оказана медицинская помощь на месте, третьего ребенка госпитализировали. Ранее в подмосковной прокуратуре сообщали, что инцидент произошел в детском саду "Бобренок".Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, истребована документация. Планируется назначение экспертиз.
https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html
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россия
видное
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), видное, московская область (подмосковье)
20:00 27.07.2022
 
СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду

СК возбудил дело после травмирования трех детей в подмосковном детском саду

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПотолок обрушился в детском саду в Московской области
Потолок обрушился в детском саду в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Потолок обрушился в детском саду в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели из-за травмирования детей в детском саду в Подмосковье, где обвалилась штукатурка, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В среду представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительной информации, штукатурки. По данным главы округа Алексея Спасского, у девочки и мальчика 2016 года рождения ушибы мягких тканей бедра. После осмотра врачей они ушли с родителями домой. У девочки 2015 года рождения ушиб голени, она оставлена до четверга в больнице.
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"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования троих детей в дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в среду во время тихого часа в детском саду обвалилась штукатурка с потолка. В результате произошедшего пострадали трое детей, двоим оказана медицинская помощь на месте, третьего ребенка госпитализировали. Ранее в подмосковной прокуратуре сообщали, что инцидент произошел в детском саду "Бобренок".
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, истребована документация. Планируется назначение экспертиз.
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