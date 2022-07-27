https://ria.ru/20220727/deti-1805435276.html

СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду

СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду - РИА Новости, 27.07.2022

СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду

Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели из-за травмирования детей в детском саду в Подмосковье, где РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:00

2022-07-27T20:00

2022-07-27T20:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

видное

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели из-за травмирования детей в детском саду в Подмосковье, где обвалилась штукатурка, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В среду представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительной информации, штукатурки. По данным главы округа Алексея Спасского, у девочки и мальчика 2016 года рождения ушибы мягких тканей бедра. После осмотра врачей они ушли с родителями домой. У девочки 2015 года рождения ушиб голени, она оставлена до четверга в больнице."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования троих детей в дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет - ред.)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в среду во время тихого часа в детском саду обвалилась штукатурка с потолка. В результате произошедшего пострадали трое детей, двоим оказана медицинская помощь на месте, третьего ребенка госпитализировали. Ранее в подмосковной прокуратуре сообщали, что инцидент произошел в детском саду "Бобренок".Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, истребована документация. Планируется назначение экспертиз.

https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html

https://ria.ru/20220527/deti-1791341499.html

россия

видное

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), видное, московская область (подмосковье)