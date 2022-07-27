СК возбудил дело после травмирования детей в подмосковном детсаду
СК возбудил дело после травмирования трех детей в подмосковном детском саду
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПотолок обрушился в детском саду в Московской области
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Потолок обрушился в детском саду в Московской области
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели из-за травмирования детей в детском саду в Подмосковье, где обвалилась штукатурка, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В среду представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном при падении, по предварительной информации, штукатурки. По данным главы округа Алексея Спасского, у девочки и мальчика 2016 года рождения ушибы мягких тканей бедра. После осмотра врачей они ушли с родителями домой. У девочки 2015 года рождения ушиб голени, она оставлена до четверга в больнице.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по факту травмирования троих детей в дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в среду во время тихого часа в детском саду обвалилась штукатурка с потолка. В результате произошедшего пострадали трое детей, двоим оказана медицинская помощь на месте, третьего ребенка госпитализировали. Ранее в подмосковной прокуратуре сообщали, что инцидент произошел в детском саду "Бобренок".
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, истребована документация. Планируется назначение экспертиз.