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Дефляция в России снизилась до 0,08 процента - РИА Новости, 27.07.2022
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Дефляция в России снизилась до 0,08 процента
Дефляция в России снизилась до 0,08 процента - РИА Новости, 27.07.2022
Дефляция в России снизилась до 0,08 процента
Дефляция в России на неделе с 16 по 22 июля составила 0,08% после 0,17% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,32%, сообщил в среду... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:20
2022-07-27T19:20
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
инфляция
россия
цены
продукты
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дефляция в России на неделе с 16 по 22 июля составила 0,08% после 0,17% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,32%, сообщил в среду Росстат."За период с 16 по 22 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,92%, с начала июля – 99,92%, с начала года – 111,32%", - говорится в сообщении.По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,6%, в том числе картофель на 7,5%, свекла – на 6%, капуста – на 5,9%, бананы – на 4,8%, морковь – на 3,4%, огурцы – на 2,9%, яблоки – на 2,3%, помидоры – на 2,1%, лук – на 0,2%.По итогам прошлой недели из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) подорожали девять наименований. Лидерами стали сосиски и сардельки (+0,38%), мясные консервы для детского питания (+0,35%) и печенье (+0,32%). Также показали рост стоимости на прошлой неделе овощные консервы для детского питания (+0,25%), баранина (+0,24%), вареная колбаса (+0,15%), маргарин (+0,13%). Говядина и сыры подорожали незначительно - 0,02% и 0,01% соответственно. Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу не изменились.Снижение цен произошло по 24 наименованиям продуктов. На отчетной неделе наиболее подешевевшими вновь стали яйца (-1,17%). Следом идет гречка, которая стала стоить меньше на 0,87%. Также подешевели: пшеничная мука – на 0,6%, подсолнечное масло, пшено, черный чай, соль – на 0,4%, курятина, мороженая рыба - на 0,3%. Снижение цен на сахар замедлилось до 0,25% с 0,66% неделей ранее.&nbsp; Свинина, молоко, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания, макароны, шоколадные конфеты подешевели на 0,2%, сливочное масло, ржаной хлеб, вермишель – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички - на 0,85%, пеленки для новорожденных - на 0,53%, туалетное мыло - на 0,35%, зубные пасты и щетки - на 0,25% и 0,24%, хозяйственное мало - на 0,2%. Одновременно с этим цены на подгузники снизились на 0,3%, на стиральные порошки – на 0,2%, на туалетную бумагу – на 0,1%.Снижение цен на смартфоны продолжилось - они стали дешевле на 0,75% (смартфоны показывают снижение стоимости на протяжении трех месяцев). Электропылесосы после подорожания на 1,54% на предыдущей неделе на этот раз стали дешевле на 0,44%. При этом телевизоры после двух недель снижения цен подорожали - на 1%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - снизились на 0,02%. Цены на автомобильный бензин остались прежними, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.Также Росстат на неделе с 16 по 22 июля зафиксировал рост цен на комбинированные анальгетики (на 0,32%), аллохол (на 0,27%), корвалол (на 0,23%), валидол (на 0,04%). Другие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели, сильнее всего поливитамины - на 0,26%.Рост стоимости полета в салоне экономического класса самолета вырос на 3,93% после снижения на 0,74% на прошлой неделе. Рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты ускорился до 0,57% с 0,31%, а на отдых в санатории - практически не изменился.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, россия, цены, продукты
19:20 27.07.2022
 
Дефляция в России снизилась до 0,08 процента

Дефляция в России на неделе с 16 по 22 июля составила 0,08 процента

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Российский рубль - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дефляция в России на неделе с 16 по 22 июля составила 0,08% после 0,17% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,32%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 16 по 22 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,92%, с начала июля – 99,92%, с начала года – 111,32%", - говорится в сообщении.
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По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,6%, в том числе картофель на 7,5%, свекла – на 6%, капуста – на 5,9%, бананы – на 4,8%, морковь – на 3,4%, огурцы – на 2,9%, яблоки – на 2,3%, помидоры – на 2,1%, лук – на 0,2%.
По итогам прошлой недели из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) подорожали девять наименований. Лидерами стали сосиски и сардельки (+0,38%), мясные консервы для детского питания (+0,35%) и печенье (+0,32%). Также показали рост стоимости на прошлой неделе овощные консервы для детского питания (+0,25%), баранина (+0,24%), вареная колбаса (+0,15%), маргарин (+0,13%). Говядина и сыры подорожали незначительно - 0,02% и 0,01% соответственно. Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу не изменились.
Снижение цен произошло по 24 наименованиям продуктов. На отчетной неделе наиболее подешевевшими вновь стали яйца (-1,17%). Следом идет гречка, которая стала стоить меньше на 0,87%. Также подешевели: пшеничная мука – на 0,6%, подсолнечное масло, пшено, черный чай, соль – на 0,4%, курятина, мороженая рыба - на 0,3%. Снижение цен на сахар замедлилось до 0,25% с 0,66% неделей ранее.  Свинина, молоко, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания, макароны, шоколадные конфеты подешевели на 0,2%, сливочное масло, ржаной хлеб, вермишель – на 0,1%.
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Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички - на 0,85%, пеленки для новорожденных - на 0,53%, туалетное мыло - на 0,35%, зубные пасты и щетки - на 0,25% и 0,24%, хозяйственное мало - на 0,2%. Одновременно с этим цены на подгузники снизились на 0,3%, на стиральные порошки – на 0,2%, на туалетную бумагу – на 0,1%.
Снижение цен на смартфоны продолжилось - они стали дешевле на 0,75% (смартфоны показывают снижение стоимости на протяжении трех месяцев). Электропылесосы после подорожания на 1,54% на предыдущей неделе на этот раз стали дешевле на 0,44%. При этом телевизоры после двух недель снижения цен подорожали - на 1%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - снизились на 0,02%. Цены на автомобильный бензин остались прежними, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.
Также Росстат на неделе с 16 по 22 июля зафиксировал рост цен на комбинированные анальгетики (на 0,32%), аллохол (на 0,27%), корвалол (на 0,23%), валидол (на 0,04%). Другие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели, сильнее всего поливитамины - на 0,26%.
Рост стоимости полета в салоне экономического класса самолета вырос на 3,93% после снижения на 0,74% на прошлой неделе. Рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты ускорился до 0,57% с 0,31%, а на отдых в санатории - практически не изменился.
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