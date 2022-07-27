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Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений - РИА Новости, 27.07.2022
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений
Необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, но при недомогании следует носить маску, считает заместитель директора... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:21
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, но при недомогании следует носить маску, считает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что в сезон отпусков надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, рекомендуется использовать маску при первых признаках недомогания.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
14:13 27.07.2022 (обновлено: 14:21 27.07.2022)
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений
Эпидемиолог Пшеничная не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений в России