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Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений - РИА Новости, 27.07.2022
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Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений - РИА Новости, 27.07.2022
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений
Необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, но при недомогании следует носить маску, считает заместитель директора... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:13
2022-07-27T14:21
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, но при недомогании следует носить маску, считает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что в сезон отпусков надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, рекомендуется использовать маску при первых признаках недомогания.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
14:13 27.07.2022 (обновлено: 14:21 27.07.2022)
 
Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений

Эпидемиолог Пшеничная не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, но при недомогании следует носить маску, считает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В целом же, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что в сезон отпусков надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, рекомендуется использовать маску при первых признаках недомогания.
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