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Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений

Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений - РИА Новости, 27.07.2022

Роспотребнадзор не видит необходимости в возобновлении ковидных ограничений

Необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, но при недомогании следует носить маску, считает заместитель директора... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:13

2022-07-27T14:13

2022-07-27T14:21

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне нет, но при недомогании следует носить маску, считает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что в сезон отпусков надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, рекомендуется использовать маску при первых признаках недомогания.

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19