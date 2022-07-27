https://ria.ru/20220727/chernogolovka-1805311615.html
"Черноголовка" увеличит инвестиции во флагманский завод
"Черноголовка" увеличит инвестиции во флагманский завод - РИА Новости, 27.07.2022
"Черноголовка" увеличит инвестиции во флагманский завод
Совет директоров группы компаний "Черноголовка" принял решение увеличить почти в три раза инвестиции в создание комплекса производства и хранения безалкогольных РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:26
2022-07-27T13:26
2022-07-27T14:00
экономика
московская область (подмосковье)
черноголовка
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Совет директоров группы компаний "Черноголовка" принял решение увеличить почти в три раза инвестиции в создание комплекса производства и хранения безалкогольных напитков завода "Аквалайф" в Подмосковье, до более чем 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении холдинга."Инвестиции в проект "Новая Черноголовка", которые ранее оценивались в 1,1 миллиарда рублей, теперь, с учётом стоимости оборудования, в том числе - новых производственных линий, - превысят 3 миллиарда. После завершения строительства мощность завода "Аквалайф" возрастёт более чем на 50%", - говорится в сообщении.Завод "Аквалайф", флагманское предприятие группы в городе Черноголовке Московской области, может выпускать 500 миллионов бутылок напитков в год на десяти производственных линиях. После ввода в эксплуатацию нового комплекса его мощность может вырасти, таким образом, до 750 миллионов в год.Площадь нынешнего предприятия, включая производство и склады, составляет 20 тысяч квадратных метров. Cогласно первоначальному проекту, новый цех и складские помещения должны были размещаться территории в 24 тысячи квадратных метров. Теперь производственная часть комплекса будет значительно расширена, и по завершении проекта должна вырасти в три раза - до 60 тысяч квадратных метров, уточнили в пресс-службе."Новый комплекс станет и современным логистическим центром с просторным складом, который будет соответствовать масштабам бизнеса и позволит повысить уровень сервиса для клиентов - в том числе в периоды пиковой сезонной нагрузки. Строительство первой очереди комплекса "Новая Черноголовка" планируется завершить в марте 2023 года", - также говорится в сообщении.Холдинг "Черноголовка" производит безалкогольные напитки и продукты питания в России и СНГ: помимо УК "Черноголовка", в его состав входят ООО "ПК Аквалайф" (напитки), ООО "Глобал Снек", ООО "Меркатус Нова Компани" (торговый дом) и другие компании. Выпуск продукции ведется на восьми собственных заводах. Выручка группы за 2021 года составила 14,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220421/chernogolovka-1784809290.html
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экономика, московская область (подмосковье), черноголовка, россия
13:26 27.07.2022 (обновлено: 14:00 27.07.2022)
"Черноголовка" увеличит инвестиции во флагманский завод
"Черноголовка" увеличит инвестиции во флагманский завод в Подмосковье почти в три раза
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Совет директоров группы компаний "Черноголовка" принял решение увеличить почти в три раза инвестиции в создание комплекса производства и хранения безалкогольных напитков завода "Аквалайф" в Подмосковье, до более чем 3 миллиардов рублей, говорится
в сообщении холдинга.
"Инвестиции в проект "Новая Черноголовка", которые ранее оценивались в 1,1 миллиарда рублей, теперь, с учётом стоимости оборудования, в том числе - новых производственных линий, - превысят 3 миллиарда. После завершения строительства мощность завода "Аквалайф" возрастёт более чем на 50%", - говорится в сообщении.
Завод "Аквалайф", флагманское предприятие группы в городе Черноголовке Московской области
, может выпускать 500 миллионов бутылок напитков в год на десяти производственных линиях. После ввода в эксплуатацию нового комплекса его мощность может вырасти, таким образом, до 750 миллионов в год.
Площадь нынешнего предприятия, включая производство и склады, составляет 20 тысяч квадратных метров. Cогласно первоначальному проекту, новый цех и складские помещения должны были размещаться территории в 24 тысячи квадратных метров. Теперь производственная часть комплекса будет значительно расширена, и по завершении проекта должна вырасти в три раза - до 60 тысяч квадратных метров, уточнили в пресс-службе.
"Новый комплекс станет и современным логистическим центром с просторным складом, который будет соответствовать масштабам бизнеса и позволит повысить уровень сервиса для клиентов - в том числе в периоды пиковой сезонной нагрузки. Строительство первой очереди комплекса "Новая Черноголовка" планируется завершить в марте 2023 года", - также говорится в сообщении.
Холдинг "Черноголовка" производит безалкогольные напитки и продукты питания в России
и СНГ
: помимо УК "Черноголовка", в его состав входят ООО "ПК Аквалайф" (напитки), ООО "Глобал Снек", ООО "Меркатус Нова Компани" (торговый дом) и другие компании. Выпуск продукции ведется на восьми собственных заводах. Выручка группы за 2021 года составила 14,1 миллиарда рублей.