https://ria.ru/20220727/cavill-1805259530.html

Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла

Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла - РИА Новости, 27.07.2022

Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла

Съемки третьего сезона "Ведьмака" приостановили из-за того, что Генри Кавилл заразился коронавирусом, сообщает Redanian Intelligence со ссылки на свои... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:07

2022-07-27T12:07

2022-07-27T12:07

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кино и сериалы

генри кавилл

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Съемки третьего сезона "Ведьмака" приостановили из-за того, что Генри Кавилл заразился коронавирусом, сообщает Redanian Intelligence со ссылки на свои источники. После выходных производство должно было продолжиться в понедельник, 25 июля. Но так и не были запущены. Причины на тот момент не были известны. Во вторник появились слухи, что Кавилл мог заболеть Covid-19. Redanian Intelligence связался с инсайдерами, и они их подтвердили.Проект "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. У Кавилла главная роль. Он играет Геральта из Ривии, мутанта, который зарабатывает, убивая чудовищ. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая стала ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири охотятся, и Геральт готов на все, чтобы спасти ее.Первый сезон шоу вышел в декабре 2019 года. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В итоге премьера прошла 17 декабря 2021 года.Планируется, что третья часть проекта выйдет в 2023 году.

https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, коронавирус covid-19