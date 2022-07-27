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Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла - РИА Новости, 27.07.2022
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Культура
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Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла
Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла - РИА Новости, 27.07.2022
Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла
Съемки третьего сезона "Ведьмака" приостановили из-за того, что Генри Кавилл заразился коронавирусом, сообщает Redanian Intelligence со ссылки на свои... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:07
2022-07-27T12:07
культура
новости культуры
кино и сериалы
генри кавилл
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Съемки третьего сезона "Ведьмака" приостановили из-за того, что Генри Кавилл заразился коронавирусом, сообщает Redanian Intelligence со ссылки на свои источники. После выходных производство должно было продолжиться в понедельник, 25 июля. Но так и не были запущены. Причины на тот момент не были известны. Во вторник появились слухи, что Кавилл мог заболеть Covid-19. Redanian Intelligence связался с инсайдерами, и они их подтвердили.Проект "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. У Кавилла главная роль. Он играет Геральта из Ривии, мутанта, который зарабатывает, убивая чудовищ. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая стала ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири охотятся, и Геральт готов на все, чтобы спасти ее.Первый сезон шоу вышел в декабре 2019 года. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В итоге премьера прошла 17 декабря 2021 года.Планируется, что третья часть проекта выйдет в 2023 году.
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новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, коронавирус covid-19
12:07 27.07.2022
 
Съемки "Ведьмака" приостановили из-за болезни Генри Кавилла

Съемки "Ведьмака" приостановили из-за того, что Генри Кавилл заразился коронавирусом

© NetflixКадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Съемки третьего сезона "Ведьмака" приостановили из-за того, что Генри Кавилл заразился коронавирусом, сообщает Redanian Intelligence со ссылки на свои источники.
После выходных производство должно было продолжиться в понедельник, 25 июля. Но так и не были запущены. Причины на тот момент не были известны. Во вторник появились слухи, что Кавилл мог заболеть Covid-19. Redanian Intelligence связался с инсайдерами, и они их подтвердили.
Проект "Ведьмак" основан на серии романов Анджея Сапковского. У Кавилла главная роль. Он играет Геральта из Ривии, мутанта, который зарабатывает, убивая чудовищ. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая стала ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири охотятся, и Геральт готов на все, чтобы спасти ее.
Первый сезон шоу вышел в декабре 2019 года. Работа над второй частью началась в феврале 2020 года, но съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе. В итоге премьера прошла 17 декабря 2021 года.
Планируется, что третья часть проекта выйдет в 2023 году.
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КультураНовости культурыКино и сериалыГенри КавиллКоронавирус COVID-19
 
 
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