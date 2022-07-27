18:12 27.07.2022 (обновлено: 19:10 27.07.2022)
Британию шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома"
The Guardian: в Британии удивились прогнозу по счетам за ЖКХ после заявления "Газпрома"
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Британских экспертов удивил прогноз, согласно которому счета за электроэнергию в королевстве взлетят до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год, пишет The Guardian.
Как отмечается в статье, столь резкое подорожание может произойти из-за сокращения поставок горючего из России. "Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации турбины Siemens, которая должна пройти плановое техобслуживание. Вследствие этого транзит топлива по "Северному потоку" в Европу упадет до 20 процентов от номинальной мощности. Компания сможет прокачивать не более 33 миллионов кубометров в сутки.
Источник в крупной британской энергетической компании убежден, что прогноз в 3850 фунтов стерлингов "удивительно высок". Аналитики из Cornwall Insight ранее называли цифру в 3300 фунтов, однако теперь консалтинговой фирме придется скорректировать данные и учитывать новые реалии, сложившиеся на европейском газовом рынке.
Если последний прогноз оправдается, британцам придется платить по счетчикам почти 280 тысяч рублей.
"Это увеличит страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию", — подытоживается в публикации.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
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