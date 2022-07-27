https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

Британию шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома"

Британию шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома" - РИА Новости, 27.07.2022

Британию шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома"

Британских экспертов удивил прогноз, согласно которому счета за электроэнергию в королевстве взлетят до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год, пишет... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:12

2022-07-27T18:12

2022-07-27T19:10

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Британских экспертов удивил прогноз, согласно которому счета за электроэнергию в королевстве взлетят до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год, пишет The Guardian.Как отмечается в статье, столь резкое подорожание может произойти из-за сокращения поставок горючего из России. "Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации турбины Siemens, которая должна пройти плановое техобслуживание. Вследствие этого транзит топлива по "Северному потоку" в Европу упадет до 20 процентов от номинальной мощности. Компания сможет прокачивать не более 33 миллионов кубометров в сутки.Источник в крупной британской энергетической компании убежден, что прогноз в 3850 фунтов стерлингов "удивительно высок". Аналитики из Cornwall Insight ранее называли цифру в 3300 фунтов, однако теперь консалтинговой фирме придется скорректировать данные и учитывать новые реалии, сложившиеся на европейском газовом рынке.Если последний прогноз оправдается, британцам придется платить по счетчикам почти 280 тысяч рублей.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html

https://ria.ru/20220726/naftogaz-1805199124.html

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европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, европа, газпром, siemens, северный поток, великобритания