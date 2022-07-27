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Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию - РИА Новости, 27.07.2022
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Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию
Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию - РИА Новости, 27.07.2022
Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес РФ. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:36
2022-07-27T12:01
марио драги
серджо маттарелла
владимир путин
россия
италия
жозеп боррель
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес РФ.Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента в результате обострившегося в стране политического кризиса. Утром в четверг премьер Марио Драги подтвердил решение об отставке. Согласно итальянской конституции, парламентские выборы на Апеннинах должны состояться в период от 60 до 70 дней после декрета о роспуске законодательного органа."Пока не видно необходимости в этих выборах,... но я должен иметь определенную способность к самоограничению, когда говорю о внутренней политике стран. Я смотрю на (ситуацию) с логическим беспокойством, потому что Драги представлял... очень твердую приверженность помощи Украине и критике России, но я слышу некоторых кандидатов от этой страны, которые не совсем (придерживаются) этой позиции", - заявил Боррель в интервью радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос о ситуации в Италии.Ранее обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País отметил опасения Брюсселя относительно того, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220727/borrel-1805267398.html
https://ria.ru/20220725/bryussel-1804690360.html
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марио драги, серджо маттарелла, владимир путин, россия, италия, жозеп боррель
11:36 27.07.2022 (обновлено: 12:01 27.07.2022)
 
Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию

Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где ряд политиков не осуждают Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес РФ.
Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента в результате обострившегося в стране политического кризиса. Утром в четверг премьер Марио Драги подтвердил решение об отставке. Согласно итальянской конституции, парламентские выборы на Апеннинах должны состояться в период от 60 до 70 дней после декрета о роспуске законодательного органа.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
11:25
Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров
"Пока не видно необходимости в этих выборах,... но я должен иметь определенную способность к самоограничению, когда говорю о внутренней политике стран. Я смотрю на (ситуацию) с логическим беспокойством, потому что Драги представлял... очень твердую приверженность помощи Украине и критике России, но я слышу некоторых кандидатов от этой страны, которые не совсем (придерживаются) этой позиции", - заявил Боррель в интервью радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос о ситуации в Италии.
Ранее обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País отметил опасения Брюсселя относительно того, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Рим - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 04:31
СМИ сообщили о "страхе" Брюсселя из-за "троянского коня" Путина
 
Марио ДрагиСерджо МаттареллаВладимир ПутинРоссияИталияЖозеп Боррель
 
 
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