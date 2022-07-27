11:36 27.07.2022 (обновлено: 12:01 27.07.2022)
Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию
Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где ряд политиков не осуждают Россию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес РФ.
Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента в результате обострившегося в стране политического кризиса. Утром в четверг премьер Марио Драги подтвердил решение об отставке. Согласно итальянской конституции, парламентские выборы на Апеннинах должны состояться в период от 60 до 70 дней после декрета о роспуске законодательного органа.
"Пока не видно необходимости в этих выборах,... но я должен иметь определенную способность к самоограничению, когда говорю о внутренней политике стран. Я смотрю на (ситуацию) с логическим беспокойством, потому что Драги представлял... очень твердую приверженность помощи Украине и критике России, но я слышу некоторых кандидатов от этой страны, которые не совсем (придерживаются) этой позиции", - заявил Боррель в интервью радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос о ситуации в Италии.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.