https://ria.ru/20220727/borrel-1805271119.html

Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию

Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию - РИА Новости, 27.07.2022

Боррель обеспокоен, что некоторые итальянские политики не осуждают Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес РФ. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:36

2022-07-27T11:36

2022-07-27T12:01

марио драги

серджо маттарелла

владимир путин

россия

италия

жозеп боррель

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес РФ.Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента в результате обострившегося в стране политического кризиса. Утром в четверг премьер Марио Драги подтвердил решение об отставке. Согласно итальянской конституции, парламентские выборы на Апеннинах должны состояться в период от 60 до 70 дней после декрета о роспуске законодательного органа."Пока не видно необходимости в этих выборах,... но я должен иметь определенную способность к самоограничению, когда говорю о внутренней политике стран. Я смотрю на (ситуацию) с логическим беспокойством, потому что Драги представлял... очень твердую приверженность помощи Украине и критике России, но я слышу некоторых кандидатов от этой страны, которые не совсем (придерживаются) этой позиции", - заявил Боррель в интервью радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос о ситуации в Италии.Ранее обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País отметил опасения Брюсселя относительно того, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220727/borrel-1805267398.html

https://ria.ru/20220725/bryussel-1804690360.html

россия

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марио драги, серджо маттарелла, владимир путин, россия, италия, жозеп боррель