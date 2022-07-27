11:25 27.07.2022 (обновлено: 13:54 27.07.2022)
Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров
Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, <...> и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает", — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
Он назвал одной из причин этого тенденцию "слушать врага" и призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. При этом Москва неоднократно называла эти обвинения голословными.
После начала спецоперации по денацификации Украины ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. В середине июля Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.