https://ria.ru/20220727/borrel-1805267398.html

Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров

Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров - РИА Новости, 27.07.2022

Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:25

2022-07-27T11:25

2022-07-27T13:54

жозеп боррель

сергей лавров

россия

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, <...> и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает", — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.Он назвал одной из причин этого тенденцию "слушать врага" и призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. При этом Москва неоднократно называла эти обвинения голословными.После начала спецоперации по денацификации Украины ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. В середине июля Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html

https://ria.ru/20220726/lavrov-1804998027.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жозеп боррель, сергей лавров, россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)