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Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
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Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров
Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров - РИА Новости, 27.07.2022
Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:25
2022-07-27T13:54
жозеп боррель
сергей лавров
россия
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, &lt;...&gt; и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает", — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.Он назвал одной из причин этого тенденцию "слушать врага" и призвал удвоить усилия, чтобы противостоять распространению российской информации, которую он считает "ложью".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. При этом Москва неоднократно называла эти обвинения голословными.После начала спецоперации по денацификации Украины ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. В середине июля Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.
https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html
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жозеп боррель, сергей лавров, россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:25 27.07.2022 (обновлено: 13:54 27.07.2022)
 
Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров

Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, <...> и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает", — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. При этом Москва неоднократно называла эти обвинения голословными.
После начала спецоперации по денацификации Украины ЕС запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik. В середине июля Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.
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