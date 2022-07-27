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В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову
В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову - РИА Новости, 27.07.2022
В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову
В МИД РФ РИА Новости опровергли сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, уточнив, что кроме сообщений СМИ... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:44
2022-07-27T23:44
2022-07-27T23:44
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В МИД РФ РИА Новости опровергли сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, уточнив, что кроме сообщений СМИ никаких обращений не было.Ранее Блинкен сообщил, что собирается на днях переговорить с Лавровым. По словам госсекретаря США, темой разговора с Лавровым будет судьба американцев, арестованных в РФ.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен
В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову
В МИД заявили об отсутствии обращений со стороны США о переговорах Блинкена с Лавровым