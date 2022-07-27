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В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову - РИА Новости, 27.07.2022
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В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову
В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову - РИА Новости, 27.07.2022
В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову
В МИД РФ РИА Новости опровергли сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, уточнив, что кроме сообщений СМИ... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:44
2022-07-27T23:44
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В МИД РФ РИА Новости опровергли сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, уточнив, что кроме сообщений СМИ никаких обращений не было.Ранее Блинкен сообщил, что собирается на днях переговорить с Лавровым. По словам госсекретаря США, темой разговора с Лавровым будет судьба американцев, арестованных в РФ.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен
23:44 27.07.2022
 
В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову

В МИД заявили об отсутствии обращений со стороны США о переговорах Блинкена с Лавровым

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В МИД РФ РИА Новости опровергли сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, уточнив, что кроме сообщений СМИ никаких обращений не было.
"Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную" - сообщили в МИД России.
Ранее Блинкен сообщил, что собирается на днях переговорить с Лавровым. По словам госсекретаря США, темой разговора с Лавровым будет судьба американцев, арестованных в РФ.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 07:10
СМИ: Пелоси призвала Блинкена признать Россию "спонсором терроризма"
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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