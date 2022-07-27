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В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову

В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову - РИА Новости, 27.07.2022

В МИД опровергли сообщения о намерении Блинкена позвонить Лаврову

В МИД РФ РИА Новости опровергли сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, уточнив, что кроме сообщений СМИ... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:44

2022-07-27T23:44

2022-07-27T23:44

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В МИД РФ РИА Новости опровергли сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову, уточнив, что кроме сообщений СМИ никаких обращений не было.Ранее Блинкен сообщил, что собирается на днях переговорить с Лавровым. По словам госсекретаря США, темой разговора с Лавровым будет судьба американцев, арестованных в РФ.

https://ria.ru/20220721/ssha-1803929260.html

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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен