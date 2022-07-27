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Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма" - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/blinken-1805462728.html
Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"
Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма" - РИА Новости, 27.07.2022
Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"
США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T23:22
2022-07-27T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим", - сказал он на пресс-конференции.Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане."Последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому, что позволило бы нам сделать определение "государства-спонсора терроризма", - сказал он. Госсекретарь перечислил наиболее болезненные экономические и дипломатические санкции, которые применяют к России США и их союзники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша
23:22 27.07.2022
 
Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"

Блинкен: США проверяют действия России на критерии "государства-спонсора терроризма"

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим", - сказал он на пресс-конференции.
Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.
"Последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому, что позволило бы нам сделать определение "государства-спонсора терроризма", - сказал он. Госсекретарь перечислил наиболее болезненные экономические и дипломатические санкции, которые применяют к России США и их союзники.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:00
США готовятся объявить Россию спонсором терроризма
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 10:20
Медведев назвал США фактическим спонсором международного терроризма
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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