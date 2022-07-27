https://ria.ru/20220727/blinken-1805462728.html

Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"

Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма" - РИА Новости, 27.07.2022

Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"

США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T23:22

2022-07-27T23:22

2022-07-27T23:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

сша

украина

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим", - сказал он на пресс-конференции.Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане."Последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому, что позволило бы нам сделать определение "государства-спонсора терроризма", - сказал он. Госсекретарь перечислил наиболее болезненные экономические и дипломатические санкции, которые применяют к России США и их союзники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804121969.html

https://ria.ru/20220719/ssha-1803383393.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, сша, украина, энтони блинкен, государственный департамент сша