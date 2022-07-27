Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"
Блинкен: США проверяют действия России на критерии "государства-спонсора терроризма"
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим", - сказал он на пресс-конференции.
Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.
"Последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому, что позволило бы нам сделать определение "государства-спонсора терроризма", - сказал он. Госсекретарь перечислил наиболее болезненные экономические и дипломатические санкции, которые применяют к России США и их союзники.
22 июля, 08:00США готовятся объявить Россию спонсором терроризма
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.