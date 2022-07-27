https://ria.ru/20220727/bezrabotitsa-1805424498.html

В России уровень безработицы остался на историческом минимуме

В России уровень безработицы остался на историческом минимуме - РИА Новости, 27.07.2022

В России уровень безработицы остался на историческом минимуме

Уровень безработицы в России в июне 2022 года сохранился на историческом минимуме в 3,9%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:09

2022-07-27T19:09

2022-07-27T19:18

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Уровень безработицы в России в июне 2022 года сохранился на историческом минимуме в 3,9%, следует из доклада Росстата.Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в мае текущего года (до этого минимальный уровень составлял 4%). В целом безработица в России идет на спад уже более полутора лет, периодически обновляя исторические минимумы."В июне 2022 года 3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июня 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан (841 тысяча человек против 851 тысячи человек в мае), из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2022 года составила 74,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20220705/trud-1800467999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)