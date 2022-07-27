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Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 27.07.2022
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Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях
Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 27.07.2022
Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях
Цены на бензин в Купянске и на других освобожденных территориях Харьковщины почти в полтора раза ниже, чем в подконтрольных Киеву регионах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T07:18
2022-07-27T07:18
в мире
харьковская область
украина
россия
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Цены на бензин в Купянске и на других освобожденных территориях Харьковщины почти в полтора раза ниже, чем в подконтрольных Киеву регионах, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Фермеры или перевозчики уже ощущают разницу в ценах на дизтопливо и бензин. На данный момент по Киевской и Харьковской (неосвобожденной) области средняя цена за бензин – 55 гривен (около 83 рублей по нашему курсу), она может варьироваться и быть выше. У нас на территории максимальная цена за бензин - 60 рублей, по районам она варьируется, но, как правило, ниже", - сказал Ганчев.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805224558.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, россия
07:18 27.07.2022
 
Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях

Цены на бензин в Купянске почти в 1,5 раза ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКупянск
Купянск
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Купянск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Цены на бензин в Купянске и на других освобожденных территориях Харьковщины почти в полтора раза ниже, чем в подконтрольных Киеву регионах, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Фермеры или перевозчики уже ощущают разницу в ценах на дизтопливо и бензин. На данный момент по Киевской и Харьковской (неосвобожденной) области средняя цена за бензин – 55 гривен (около 83 рублей по нашему курсу), она может варьироваться и быть выше. У нас на территории максимальная цена за бензин - 60 рублей, по районам она варьируется, но, как правило, ниже", - сказал Ганчев.
Военнослужащие в сквере в городе Купянск - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
06:39
На освобожденных территориях Харьковской области не платят за услуги ЖКХ
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
 
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