https://ria.ru/20220727/benzin-1805225785.html

Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях

Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 27.07.2022

Цены на бензин в Купянске ниже, чем на подконтрольных Киеву территориях

Цены на бензин в Купянске и на других освобожденных территориях Харьковщины почти в полтора раза ниже, чем в подконтрольных Киеву регионах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T07:18

2022-07-27T07:18

2022-07-27T07:18

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Цены на бензин в Купянске и на других освобожденных территориях Харьковщины почти в полтора раза ниже, чем в подконтрольных Киеву регионах, сообщил РИА Новости глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Фермеры или перевозчики уже ощущают разницу в ценах на дизтопливо и бензин. На данный момент по Киевской и Харьковской (неосвобожденной) области средняя цена за бензин – 55 гривен (около 83 рублей по нашему курсу), она может варьироваться и быть выше. У нас на территории максимальная цена за бензин - 60 рублей, по районам она варьируется, но, как правило, ниже", - сказал Ганчев.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805224558.html

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Максим Горбачев

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