https://ria.ru/20220727/bayden-1805460436.html

В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну

В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну - РИА Новости, 27.07.2022

В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в попытке спровоцировать ядерную войну под предлогом "защиты демократии" на Украине. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:57

2022-07-27T22:57

2022-07-27T23:45

в мире

тулси габбард

рэнд пол

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в попытке спровоцировать ядерную войну под предлогом "защиты демократии" на Украине.Ранее Fox News сообщил, что киевское правительство опубликовало черный список американских граждан с пророссийскими взглядами. В него вошли сенатор от Кентукки Рэнд Пол, писатель Гленн Гринвальд и многие другие. Ведущий телеканала Такер Карлсон попросил бывшего члена палаты представителей США Тулси Габбард, чье имя также вписали в документ, прокомментировать действия режима Зеленского."Наличие этого черного списка — лицемерие и, откровенно говоря, его существование должно заботить американцев, потому что вашингтонская элита обеих партий по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всем мире и подтолкнуть нас все ближе и ближе к ядерной войне и холокосту, и все это "для защиты демократии и победы над автократией" на Украине. Но президент Украины продолжает доказывать, что демократия в его стране умерла, поскольку он заставляет замолчать инакомыслящих", — подчеркнула она.Ранее Габбард обвинила Байдена в государственной измене, поскольку, по ее мнению, глава Белого дома жертвует Соединенными Штатами ради интересов киевских властей. Как напомнила политик, руководству США неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую оно преследует в украинском конфликте. Однако, по ее словам, в администрации Байдена постоянно уклоняются от ответа и заявляют, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html

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украина

кентукки

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, тулси габбард, рэнд пол, гленн гринвальд, сша, украина, джо байден, кентукки