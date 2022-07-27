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В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну - РИА Новости, 27.07.2022
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В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну
В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну - РИА Новости, 27.07.2022
В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в попытке спровоцировать ядерную войну под предлогом "защиты демократии" на Украине. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:57
2022-07-27T23:45
в мире
тулси габбард
рэнд пол
гленн гринвальд
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в попытке спровоцировать ядерную войну под предлогом "защиты демократии" на Украине.Ранее Fox News сообщил, что киевское правительство опубликовало черный список американских граждан с пророссийскими взглядами. В него вошли сенатор от Кентукки Рэнд Пол, писатель Гленн Гринвальд и многие другие. Ведущий телеканала Такер Карлсон попросил бывшего члена палаты представителей США Тулси Габбард, чье имя также вписали в документ, прокомментировать действия режима Зеленского."Наличие этого черного списка — лицемерие и, откровенно говоря, его существование должно заботить американцев, потому что вашингтонская элита обеих партий по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всем мире и подтолкнуть нас все ближе и ближе к ядерной войне и холокосту, и все это "для защиты демократии и победы над автократией" на Украине. Но президент Украины продолжает доказывать, что демократия в его стране умерла, поскольку он заставляет замолчать инакомыслящих", — подчеркнула она.Ранее Габбард обвинила Байдена в государственной измене, поскольку, по ее мнению, глава Белого дома жертвует Соединенными Штатами ради интересов киевских властей. Как напомнила политик, руководству США неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую оно преследует в украинском конфликте. Однако, по ее словам, в администрации Байдена постоянно уклоняются от ответа и заявляют, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.
https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html
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в мире, тулси габбард, рэнд пол, гленн гринвальд, сша, украина, джо байден, кентукки
22:57 27.07.2022 (обновлено: 23:45 27.07.2022)
 
В США обвинили Байдена в желании спровоцировать ядерную войну

Политик из США Габбард: Байден грозит миру ядерной войной под предлогом защиты демократии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард обвинила президента США Джо Байдена в попытке спровоцировать ядерную войну под предлогом "защиты демократии" на Украине.
Ранее Fox News сообщил, что киевское правительство опубликовало черный список американских граждан с пророссийскими взглядами. В него вошли сенатор от Кентукки Рэнд Пол, писатель Гленн Гринвальд и многие другие. Ведущий телеканала Такер Карлсон попросил бывшего члена палаты представителей США Тулси Габбард, чье имя также вписали в документ, прокомментировать действия режима Зеленского.
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"Наличие этого черного списка — лицемерие и, откровенно говоря, его существование должно заботить американцев, потому что вашингтонская элита обеих партий по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всем мире и подтолкнуть нас все ближе и ближе к ядерной войне и холокосту, и все это "для защиты демократии и победы над автократией" на Украине. Но президент Украины продолжает доказывать, что демократия в его стране умерла, поскольку он заставляет замолчать инакомыслящих", — подчеркнула она.
Ранее Габбард обвинила Байдена в государственной измене, поскольку, по ее мнению, глава Белого дома жертвует Соединенными Штатами ради интересов киевских властей. Как напомнила политик, руководству США неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую оно преследует в украинском конфликте. Однако, по ее словам, в администрации Байдена постоянно уклоняются от ответа и заявляют, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.
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В миреТулси ГаббардРэнд ПолГленн ГринвальдСШАУкраинаДжо БайденКентукки
 
 
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