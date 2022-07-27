18:48 27.07.2022 (обновлено: 19:03 27.07.2022)
Большинство банков не собираются повышать стоимость уведомлений
В России банки в основном не планируют повышать стоимость уведомлений об операциях
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские банки в основном не планируют повышать стоимость уведомлений по карточным операциям, а некоторые игроки и вовсе заявили, что у них такие оповещения бесплатные и ввод платы за эту услугу не предусмотрен, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Ранее в среду два крупнейших российских банка сообщили, что с 1 августа повысят стоимость уведомлений. Сбербанк увеличит плату за оповещения на 10 рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. В ВТБ стоимость смс-оповещений вырастет до 79 рублей с 59 рублей, при этом банк сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и тех, кто получает в нем пенсию.
25 июля, 08:51Сбербанк снизил ставки по вкладам
Вместе с тем большинство опрошенных банков сообщили РИА Новости, что не собираются повышать стоимость уведомлений. Об этом рассказали в Промсвязьбанке, Совкомбанке, Росбанке, МТС-банке и банке "Ренессанс Кредит".
В Альфа-банке и банке "Дом.РФ" сообщили, что на сегодняшний день таких планов нет. В банке "Русский Стандарт" и "Почта банке" не планируют в ближайшее время повышать стоимость уведомлений для своих клиентов.
В Новикомбанке заявили, что не взимают комиссию за уведомления по карточным операциям и не планируют их вводить в ближайшем будущем. В "Абсолют банке" также уведомления для клиентов бесплатные. "Мы не планируем вводить плату за услугу", - заверили в кредитной организации.