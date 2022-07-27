https://ria.ru/20220727/banki-1805418921.html

Большинство банков не собираются повышать стоимость уведомлений

Большинство банков не собираются повышать стоимость уведомлений - РИА Новости, 27.07.2022

Большинство банков не собираются повышать стоимость уведомлений

Российские банки в основном не планируют повышать стоимость уведомлений по карточным операциям, а некоторые игроки и вовсе заявили, что у них такие оповещения... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:48

2022-07-27T18:48

2022-07-27T19:03

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские банки в основном не планируют повышать стоимость уведомлений по карточным операциям, а некоторые игроки и вовсе заявили, что у них такие оповещения бесплатные и ввод платы за эту услугу не предусмотрен, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.Ранее в среду два крупнейших российских банка сообщили, что с 1 августа повысят стоимость уведомлений. Сбербанк увеличит плату за оповещения на 10 рублей, в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. В ВТБ стоимость смс-оповещений вырастет до 79 рублей с 59 рублей, при этом банк сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и тех, кто получает в нем пенсию.Вместе с тем большинство опрошенных банков сообщили РИА Новости, что не собираются повышать стоимость уведомлений. Об этом рассказали в Промсвязьбанке, Совкомбанке, Росбанке, МТС-банке и банке "Ренессанс Кредит".В Альфа-банке и банке "Дом.РФ" сообщили, что на сегодняшний день таких планов нет. В банке "Русский Стандарт" и "Почта банке" не планируют в ближайшее время повышать стоимость уведомлений для своих клиентов.В Новикомбанке заявили, что не взимают комиссию за уведомления по карточным операциям и не планируют их вводить в ближайшем будущем. В "Абсолют банке" также уведомления для клиентов бесплатные. "Мы не планируем вводить плату за услугу", - заверили в кредитной организации.

https://ria.ru/20220725/vklady-1804699661.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, промсвязьбанк, совкомбанк, росбанк, россия, сбербанк россии, втб