https://ria.ru/20220727/avtomobili-1805425933.html

В России выросло производство легковых автомобилей

В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 27.07.2022

В России выросло производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в РФ в июне выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с маем - до 13 тысяч штук, в годовом выражении - спад на 89%,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:15

2022-07-27T19:15

2022-07-27T19:33

экономика

авто

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в июне выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с маем - до 13 тысяч штук, в годовом выражении - спад на 89%, свидетельствуют данные Росстата."Выпуск легковых автомобилей в июне 2022 года составил 13,42 тысячи штук, что меньше, чем в июне 2021 года на 89%, но в 3,6 раза больше, чем в мае 2022 года", - говорится в комментарии Росстата. В июне прошлого года было выпущено 123 тысячи легковых автомобилей.Что касается производства в январе-июне 2022 года, то было выпущено 281 тысяча легковых автомобилей, что на 61,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (тогда было произведено 736 тысяч легковых авто).Выпуск грузовиков в июне составил 10,3 тысячи, что на 40% ниже уровня июня прошлого года и на 36,5% выше уровня мая текущего года. За шесть месяцев производство сократилось на 17,7% в годовом выражении, составив 70,4 тысячи машин.Выпуск автобусов массой до пяти тонн в июне снизилось на 43,1% год к году, до 1,3 тысячи штук, при этом по сравнению с маем рост почти в 4 раза. За январь-июнь произведено 5,3 тысячи таких автобусов (спад на 38,5% в годовом выражении).Производство автобусов массой более пяти тонн в июне сократилось на 23,5% к июню 2021 года, до 1,03 тысячи штук. К маю текущего года рост составил 11,1%. За январь-июнь выпущено 5,8 тысячи таких автобусов - на 5,3% меньше в годовом выражении."Двигателей внутреннего сгорания произведено 13,15 тысячи штук, что на 56,4% меньше, чем в июне 2021 года, но на 15,2% больше, чем в мае 2022 года. За I полугодие 2022 года выпущено 138 тысячи двигателей внутреннего сгорания, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года", - указано в комментарии Росстата.

https://ria.ru/20220727/smartfony-1805423933.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия