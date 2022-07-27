https://ria.ru/20220727/an-2-1805219206.html

"Кукурузник" Ан-2 могут сделать беспилотным

"Кукурузник" Ан-2 могут сделать беспилотным - РИА Новости, 27.07.2022

"Кукурузник" Ан-2 могут сделать беспилотным

Самолет Ан-2, известный как "кукурузник", планируется сделать беспилотным, процесс уже начался и должен занять два года, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T03:05

2022-07-27T03:05

2022-07-27T03:05

ан-2

технологии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, известный как "кукурузник", планируется сделать беспилотным, процесс уже начался и должен занять два года, сообщил РИА Новости директор московского филиала компании "Навигатор", ведущей эти работы, Дмитрий Малов.На данный момент на самолёте нет даже системы автоматического управления."Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику, - рассказал директор. - В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга. Работы продлятся примерно два года".По его словам, на салоне МАКС-2021 Ан-2 совокупно находился в воздухе порядка девяти часов. В связи с отсутствием на борту системы автоматического управления, летчику приходилось всё это время самому управлять самолётом - "это достаточно утомительно"."Ан-2, хоть и не новый самолёт, но очень востребованный и конкурентный. Чешская Cessna - основной конкурент, занимает приличную часть мирового рынка. Отличие только в одном: наличие системы САУ – системы автоматического управления. У них есть, у нас нет, по всем остальным параметрам Ан-2 выигрывает", - сказал Малов.По его оценке, обновленный Ан-2 будет иметь "очень хорошие продажные перспективы": "Он легкий, дешёвый, садится и взлетает практически с любого грунта, да и дальность полёта у него очень приличная".

https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ан-2, технологии