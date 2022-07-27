https://ria.ru/20220727/afrika-1805211457.html

Лавров прибыл в дипломатическую столицу Африки

Лавров прибыл в дипломатическую столицу Африки - РИА Новости, 27.07.2022

Лавров прибыл в дипломатическую столицу Африки

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках африканского турне прибыл в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится штаб-квартира Африканского союза. По прилете он... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T00:17

2022-07-27T00:17

2022-07-27T05:08

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эфиопия

россия

аддис-абеба

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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в рамках африканского турне прибыл в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится штаб-квартира Африканского союза. По прилете он провел краткую встречу с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.Ожидается, что в среду он проведет переговоры с высшим руководством страны и обсудит международную, региональную повестку дня и двустороннее сотрудничество.Ранее Лавров также упоминал, что в ходе его визита в Аддис-Абебу, которая считается дипломатической столицей Африки, запланированы встречи с представителями Африканского союза. Он отметил, что в ходе этих контактов будут обсуждаться детали проведения следующего саммита Россия-Африка.В 2019 году премьер-министр Эфиопии Абий Амед посещал саммит Россия-Африка в Сочи, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.Перемирие в ТыграеВизит Лаврова проходит на фоне достижения перемирия в мятежном регионе Эфиопии Тыграй: бессрочное перемирие между повстанцами и властями страны было объявлено в марте и сделало возможной беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в регион, однако проблемы в области безопасности все-таки остаются на повестке дня.Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау говорил в интервью РИА Новости, что правительство Эфиопии направляло гуманитарную помощь в регион с тех пор, как террористическая группировка начала войну и привела к разрушениям в регионе. За последние пять месяцев, по его словам, было доставлено более 269 тонн медицинского оборудования, с апреля в Тыграй было отправлено более 32 тонн грузов, в том числе более 25 тонн продовольственных товаров и более трех тонн продуктов питания.Он также отметил, что правительство Эфиопии организует и содействует проведению всеобъемлющего национального диалога с целью урегулирования проблем, причем в диалоге будут участвовать все граждане страны и организации, представляющие интересы различных групп.Посол предостерегал, что, несмотря на все усилия правительства, террористическая группировка готовится к очередному вторжению и разрушениям в соседних регионах Амхара и Афар.Плотина "Возрождение"Несмотря на вызовы в сфере безопасности, Эфиопия успешно реализует масштабный проект в области энергетики - строительство плотины "Возрождение" на реке Голубой Нил.В июне посол Эфиопии заявил РИА Новости, что плотина готова и заполнена уже на 88%, до конца 2023 года планируется завершить строительство. Посол отметил, что это очень важный проект, как с точки зрения энергетической безопасности страны, так и с точки зрения имиджа страны на мировой арене.Он подчеркнул, что плотина — это проект для всей Африки, и Эфиопия намерена делиться вырабатываем электричеством с другими странами — уже начала экспортировать электричество в Джибути, в Судан, а скоро начнет экспортировать его в Кению.При этом соседние государства — Египет и Судан — выражают обеспокоенность планами Эфиопии по строительству плотины.Лавров, отвечая на вопрос о том, как Россия видит решение этой спорной ситуации, заявил, что Москва выступает за решение заинтересованными сторонами между собой напрямую, не навязывая своего посредничества.Житница АфрикиВизит Лаврова проходит на фоне заключения "продуктовой сделки", столь важной для региона. Эта сделка призвана решить сложившуюся из-за антироссийских санкций проблему с поставками продовольствия в страны Африки и предотвратить угрозу продовольственного кризиса.Однако Эфиопия не зависит критически от поставок зерна и удобрений из других стран, поскольку успешно развивает сельское хозяйство. Это заметно ещё на подлёте к аэропорту - из самолёта видны уложенные поля, простирающиеся на протяжении территории страны, расчерченной на аккуратные квадраты.Посол страны в России рассказывал РИА Новости, что в Эфиопии сейчас принята экономическая стратегия выхода на самообеспечение в плане продовольствия, и правительство прилагает все усилия для достижения этой цели. В этом году Эфиопия собрала около 2,6 миллиона тонн зерна, благодаря чему удалось полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.Благодаря усилиям правительства и помощи Африканского банка развития, Эфиопия в ближайшее время планирует начать экспортировать пшеницу и другие продукты питания в остальные африканские страны.Родина предков Пушкина и центр православияУ России и Эфиопии много общего. Например, две страны объединяет фигура поэта Александра Сергеевича Пушкина, предки которого были выходцами из этого африканского государства. В Аддис-Абебе даже установлен памятник поэту.Возможно, с этим связан интерес к русскому языку среди эфиопов. Как рассказывал в интервью РИА Новости посол страны в Москве, в Аддис-Абебе можно с лёгкостью встретить русскоязычных граждан, русский остаётся популярным языком для изучения среди молодёжи.Кроме того, Эфиопия, как и Россия, является страной православия, хотя в стране представлено также много других конфессий. В интервью РИА Новости посол страны рассказал, что Русская православная церковь успешно ведёт сотрудничество с Эфиопской православной церковью - патриархи наших стран периодически созванивается, происходят взаимные визиты.Он также отметил, что не исключает, что в ближайшее время в Эфиопии может появиться русский православный храм.Важный вектор российской внешней политикиЭфиопия завершает африканское турне Лаврова, далее он направится в Узбекистан.Однако в ходе пресс-конференции в Уганде Лавров заявил, что роль африканского континента в новой концепции внешней политики России будет существенно повышена. "Это произошло бы независимо от происходящего на западном направлении, которое сейчас, как вы знаете, само себя "отменяет". В силу наших принципиальных, долгосрочных и конъюнктурных интересов значение Африки будет возрастать вследствие того, что Запад делает по отношению к России. Это будет объективно увеличивать долю африканского направления в нашей работе", - подчеркнул министр.Он добавил, что подготовка к проведению второго саммита Россия-Африка, который станет важной вехой в укреплении российско-африканского сотрудничества, уже стартовала."Созданы соответствующие рабочие группы. Убежден, что в контакте с африканскими друзьями они подготовят солидный пакет документов, содержащий практические и значимые договоренности", - добавил министр.

https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, эфиопия, россия, аддис-абеба