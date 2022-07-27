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В Германии допустили продление эксплуатации АЭС в стране
В Германии допустили продление эксплуатации АЭС в стране - РИА Новости, 27.07.2022
В Германии допустили продление эксплуатации АЭС в стране
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что считает возможным продление использования АЭС в стране, эксплуатация которых должна по плану завершиться в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:14
2022-07-27T14:14
2022-07-27T14:15
в мире
германия
атомная энергетика
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что считает возможным продление использования АЭС в стране, эксплуатация которых должна по плану завершиться в текущем году.В Германии в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение."В нынешней ситуации я открыт для продолжения использования ядерной энергетики, не должно возникнуть дефицита электроэнергии", - заявил Линднер на пресс-конференции в среду.Он отметил, что Германия должна "сохранять все мощности получения электроэнергии и выстраивать новые". Он подчеркнул при этом, что возможное использование АЭС касается лишь тех трех, которые еще работают сейчас, но не уже выведенных из эксплуатации."По тем, которые еще в эксплуатации, нам нужна дискуссия. Эта дискуссия должна быть вестись без идеологических элементов", - заявил министр.
https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1797027548.html
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в мире, германия, атомная энергетика
14:14 27.07.2022 (обновлено: 14:15 27.07.2022)
В Германии допустили продление эксплуатации АЭС в стране
Министр финансов ФРГ Линдер допустил продолжение использования ядерной энергетики
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что считает возможным продление использования АЭС в стране, эксплуатация которых должна по плану завершиться в текущем году.
В Германии
в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение.
"В нынешней ситуации я открыт для продолжения использования ядерной энергетики, не должно возникнуть дефицита электроэнергии", - заявил Линднер на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что Германия должна "сохранять все мощности получения электроэнергии и выстраивать новые". Он подчеркнул при этом, что возможное использование АЭС касается лишь тех трех, которые еще работают сейчас, но не уже выведенных из эксплуатации.
"По тем, которые еще в эксплуатации, нам нужна дискуссия. Эта дискуссия должна быть вестись без идеологических элементов", - заявил министр.