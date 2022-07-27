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Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту - РИА Новости, 27.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220727/aeroport-1805286326.html
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту - РИА Новости, 27.07.2022
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту
Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет Variety. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:43
2022-07-27T12:43
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сша
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет Variety. "Меня отвели в помещение, которое можно было бы назвать этаким подземельем. И попросили подождать 20 минут. После спросили, с какой целью приехал в Штаты. Я ответил, что прилетел на интервью с Джимми Фэллоном. Сотрудник иммиграционной службы мне не поверил", — рассказывает Куинн. Но один из служащих узнал актера. "Его коллега посмотрел на него и на меня и сказал: "Оставь Эдди в покое", — утверждает артист.Куинн воплотил образ Эдди Мансона в четвертом сезоне "Очень странных дел", премьера которого состоялась 27 мая 2022 года.
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новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы, джимми фэллон, сша
12:43 27.07.2022
 
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту

Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту и отпустили, когда узнали

© AFP 2022 / Getty Images/Rich PolkАктер Джозеф Куинн
Актер Джозеф Куинн - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Rich Polk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет Variety.
"Меня отвели в помещение, которое можно было бы назвать этаким подземельем. И попросили подождать 20 минут. После спросили, с какой целью приехал в Штаты. Я ответил, что прилетел на интервью с Джимми Фэллоном. Сотрудник иммиграционной службы мне не поверил", — рассказывает Куинн.
Но один из служащих узнал актера.
"Его коллега посмотрел на него и на меня и сказал: "Оставь Эдди в покое", — утверждает артист.
Куинн воплотил образ Эдди Мансона в четвертом сезоне "Очень странных дел", премьера которого состоялась 27 мая 2022 года.
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