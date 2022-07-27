https://ria.ru/20220727/aeroport-1805286326.html
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту - РИА Новости, 27.07.2022
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту
Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет Variety. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:43
2022-07-27T12:43
2022-07-27T12:43
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет Variety. "Меня отвели в помещение, которое можно было бы назвать этаким подземельем. И попросили подождать 20 минут. После спросили, с какой целью приехал в Штаты. Я ответил, что прилетел на интервью с Джимми Фэллоном. Сотрудник иммиграционной службы мне не поверил", — рассказывает Куинн. Но один из служащих узнал актера. "Его коллега посмотрел на него и на меня и сказал: "Оставь Эдди в покое", — утверждает артист.Куинн воплотил образ Эдди Мансона в четвертом сезоне "Очень странных дел", премьера которого состоялась 27 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы, джимми фэллон, сша
Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту
Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту и отпустили, когда узнали
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет
Variety.
"Меня отвели в помещение, которое можно было бы назвать этаким подземельем. И попросили подождать 20 минут. После спросили, с какой целью приехал в Штаты. Я ответил, что прилетел на интервью с Джимми Фэллоном. Сотрудник иммиграционной службы мне не поверил", — рассказывает Куинн.
Но один из служащих узнал актера.
"Его коллега посмотрел на него и на меня и сказал: "Оставь Эдди в покое", — утверждает артист.
Куинн воплотил образ Эдди Мансона в четвертом сезоне "Очень странных дел", премьера которого состоялась 27 мая 2022 года.