https://ria.ru/20220727/aeroport-1805286326.html

Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту

Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту - РИА Новости, 27.07.2022

Звезду "Очень странных дел" задержали в аэропорту

Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет Variety. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:43

2022-07-27T12:43

2022-07-27T12:43

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Звезду "Очень странных дел" Джозефа Куинна задержали в аэропорту США. Об том он рассказал в эфире "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", пишет Variety. "Меня отвели в помещение, которое можно было бы назвать этаким подземельем. И попросили подождать 20 минут. После спросили, с какой целью приехал в Штаты. Я ответил, что прилетел на интервью с Джимми Фэллоном. Сотрудник иммиграционной службы мне не поверил", — рассказывает Куинн. Но один из служащих узнал актера. "Его коллега посмотрел на него и на меня и сказал: "Оставь Эдди в покое", — утверждает артист.Куинн воплотил образ Эдди Мансона в четвертом сезоне "Очень странных дел", премьера которого состоялась 27 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы, джимми фэллон, сша