https://ria.ru/20220727/adler-1805318391.html

Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер

Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер - РИА Новости, 27.07.2022

Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер

Большинство поездов, которые были задержаны из-за оползня между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Лазаревском районе Сочи, прибыли в Адлер, сообщили... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:51

2022-07-27T15:51

2022-07-27T15:51

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СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Большинство поездов, которые были задержаны из-за оползня между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Лазаревском районе Сочи, прибыли в Адлер, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги."Большинство задержанных составов уже приехали на место назначения или будут там в ближайшее время", — уточнили в пресс-службе.В среду утром 13 поездов были задержаны из-за оползня, образовавшегося в результате ливней, повредились две металлические контактные опоры электросети.На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, выход рек из берегов, сход селя. Сохраняется режим ЧС, объявленный после затоплений 23 июля в Центральном, Хостинском и Лазаревском районах Сочи.

https://ria.ru/20220727/iordaniya-1805230743.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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