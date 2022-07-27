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Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер - РИА Новости, 27.07.2022
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Туризм
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Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер
Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер - РИА Новости, 27.07.2022
Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер
Большинство поездов, которые были задержаны из-за оползня между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Лазаревском районе Сочи, прибыли в Адлер, сообщили... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:51
2022-07-27T15:51
туризм
сочи
адлер
краснодарский край
новости - туризм
туризм
туристы
пассажиры
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СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Большинство поездов, которые были задержаны из-за оползня между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Лазаревском районе Сочи, прибыли в Адлер, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги."Большинство задержанных составов уже приехали на место назначения или будут там в ближайшее время", — уточнили в пресс-службе.В среду утром 13 поездов были задержаны из-за оползня, образовавшегося в результате ливней, повредились две металлические контактные опоры электросети.На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, выход рек из берегов, сход селя. Сохраняется режим ЧС, объявленный после затоплений 23 июля в Центральном, Хостинском и Лазаревском районах Сочи.
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сочи, адлер, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
15:51 27.07.2022
 
Большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер

СКЖД: большинство задержанных из-за оползня поездов прибыли в Адлер

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала в Адлере
Здание железнодорожного вокзала в Адлере - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Большинство поездов, которые были задержаны из-за оползня между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Лазаревском районе Сочи, прибыли в Адлер, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
"Большинство задержанных составов уже приехали на место назначения или будут там в ближайшее время", — уточнили в пресс-службе.
В среду утром 13 поездов были задержаны из-за оползня, образовавшегося в результате ливней, повредились две металлические контактные опоры электросети.
На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, град, грозы, выход рек из берегов, сход селя. Сохраняется режим ЧС, объявленный после затоплений 23 июля в Центральном, Хостинском и Лазаревском районах Сочи.
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Из Сочи появятся прямые рейсы в Иорданию
 
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