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В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару - РИА Новости, 26.07.2022
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В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару - РИА Новости, 26.07.2022
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару
Переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:05
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общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления, то есть пути активных циклонов и антициклонов обойдут столицу стороной. В такой ситуации нас ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области от 26 до 31 градуса тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, михаил леус
08:05 26.07.2022
 
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару

В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару и кратковременные дожди

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки гуляют в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления, то есть пути активных циклонов и антициклонов обойдут столицу стороной. В такой ситуации нас ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области от 26 до 31 градуса тепла", - сообщил Леус.
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Синоптик также отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМоскваПогодаМихаил Леус
 
 
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