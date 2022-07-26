https://ria.ru/20220726/zhara-1804929241.html
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару - РИА Новости, 26.07.2022
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару
Переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:05
2022-07-26T08:05
2022-07-26T08:05
общество
москва
погода
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799803619_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_afa281fcfff484a4c980d12754436059.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления, то есть пути активных циклонов и антициклонов обойдут столицу стороной. В такой ситуации нас ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области от 26 до 31 градуса тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799803619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_482b2e2aec843893e4b0156e0fe490c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, михаил леус
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару
В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару и кратковременные дожди