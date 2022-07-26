https://ria.ru/20220726/zhara-1804929241.html

В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару

В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару - РИА Новости, 26.07.2022

В Москве во вторник ожидают 30-градусную жару

Переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:05

2022-07-26T08:05

2022-07-26T08:05

общество

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переменная облачность и кратковременные дожди во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать малоградиентное поле пониженного атмосферного давления, то есть пути активных циклонов и антициклонов обойдут столицу стороной. В такой ситуации нас ожидает переменная облачность, утром местами возможны очаги туманов, во второй половине дня локальные кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области от 26 до 31 градуса тепла", - сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет северным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода, михаил леус