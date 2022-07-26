https://ria.ru/20220726/zavod-1805007135.html

Работа завода Tetra Pak принципиально не изменится, заявили в "Союзмолоке"

Работа завода Tetra Pak принципиально не изменится, заявили в "Союзмолоке" - РИА Новости, 26.07.2022

Работа завода Tetra Pak принципиально не изменится, заявили в "Союзмолоке"

Завод Tetra Pak в РФ обеспечен всем сырьем и компонентами, операционная деятельность принципиально не поменяется, заявил РИА Новости гендиректор Национального... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:50

2022-07-26T12:50

2022-07-26T13:14

экономика

технологии

россия

tetra pak

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Завод Tetra Pak в РФ обеспечен всем сырьем и компонентами, операционная деятельность принципиально не поменяется, заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak сообщила во вторник, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству."Сегодня завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, компания полностью самостоятельно занимается сорсингом. Так что с точки зрения операционной деятельности ничего принципиально не поменяется", - подчеркнул Белов, слова которого передала пресс-служба.По его словам, уход международной компании не принесет никаких серьезных изменений для российского рынка. Российское предприятие продолжит работать и обеспечивать клиентов всеми ключевыми видами упаковки."Компания вот уже несколько месяцев де-факто работает в автономном режиме, преодолевая ограничения, которые были введены, с одной стороны, новыми пакетами санкций, с другой - правилами штаб-квартиры", - напомнил глава отраслевого союза.

https://ria.ru/20220726/tetrapak-1804975771.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, tetra pak