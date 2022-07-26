https://ria.ru/20220726/zavod-1805007135.html
Работа завода Tetra Pak принципиально не изменится, заявили в "Союзмолоке"
Работа завода Tetra Pak принципиально не изменится, заявили в "Союзмолоке" - РИА Новости, 26.07.2022
Работа завода Tetra Pak принципиально не изменится, заявили в "Союзмолоке"
Завод Tetra Pak в РФ обеспечен всем сырьем и компонентами, операционная деятельность принципиально не поменяется, заявил РИА Новости гендиректор Национального... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:50
2022-07-26T12:50
2022-07-26T13:14
экономика
технологии
россия
tetra pak
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Завод Tetra Pak в РФ обеспечен всем сырьем и компонентами, операционная деятельность принципиально не поменяется, заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak сообщила во вторник, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ и передает свое российское подразделение местному руководству."Сегодня завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, компания полностью самостоятельно занимается сорсингом. Так что с точки зрения операционной деятельности ничего принципиально не поменяется", - подчеркнул Белов, слова которого передала пресс-служба.По его словам, уход международной компании не принесет никаких серьезных изменений для российского рынка. Российское предприятие продолжит работать и обеспечивать клиентов всеми ключевыми видами упаковки."Компания вот уже несколько месяцев де-факто работает в автономном режиме, преодолевая ограничения, которые были введены, с одной стороны, новыми пакетами санкций, с другой - правилами штаб-квартиры", - напомнил глава отраслевого союза.
https://ria.ru/20220726/tetrapak-1804975771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, технологии, россия, tetra pak
12:50 26.07.2022 (обновлено: 13:14 26.07.2022)
Работа завода Tetra Pak принципиально не изменится, заявили в "Союзмолоке"
Глава "Союзмолока" Белов заявил, что работа завода Tetra Pak принципиально не изменится
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Завод Tetra Pak в РФ обеспечен всем сырьем и компонентами, операционная деятельность принципиально не поменяется, заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak
сообщила во вторник, что больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в РФ
и передает свое российское подразделение местному руководству.
"Сегодня завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, компания полностью самостоятельно занимается сорсингом. Так что с точки зрения операционной деятельности ничего принципиально не поменяется", - подчеркнул Белов, слова которого передала пресс-служба.
По его словам, уход международной компании не принесет никаких серьезных изменений для российского рынка. Российское предприятие продолжит работать и обеспечивать клиентов всеми ключевыми видами упаковки.
"Компания вот уже несколько месяцев де-факто работает в автономном режиме, преодолевая ограничения, которые были введены, с одной стороны, новыми пакетами санкций, с другой - правилами штаб-квартиры", - напомнил глава отраслевого союза.