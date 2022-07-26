https://ria.ru/20220726/zapret-1805170570.html

Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх"

Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх" - РИА Новости, 26.07.2022

Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх"

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете группе "Руки вверх" въезда в страну на пять лет. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:06

2022-07-26T19:06

2022-07-26T20:40

шоубиз

в мире

урмас рейнсалу

эстония

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729095428_0:60:2883:1682_1920x0_80_0_0_dc4a62b5cc87f7e0c5a7e8f1020b283b.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете группе "Руки вверх" въезда в страну на пять лет.Как отметил глава ведомства, действия России на Украине совершенно неприемлемы и запрет на въезд в Эстонию артистов является правильным."Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" является единственно правильным", — приводит слова Рейнсалу пресс-служба МИД.Он подчеркнул, что Таллин непоколебимо поддерживает Киев, а действия Москвы в отношении Украины и украинцев являются, по его мнению, также угрозой безопасности Эстонии и Европы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220706/vaykule-1800705173.html

эстония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урмас рейнсалу, эстония, россия, украина