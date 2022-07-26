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Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх" - РИА Новости, 26.07.2022
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Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх"
Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх" - РИА Новости, 26.07.2022
Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх"
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете группе "Руки вверх" въезда в страну на пять лет. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:06
2022-07-26T20:40
шоубиз
в мире
урмас рейнсалу
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете группе "Руки вверх" въезда в страну на пять лет.Как отметил глава ведомства, действия России на Украине совершенно неприемлемы и запрет на въезд в Эстонию артистов является правильным."Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" является единственно правильным", — приводит слова Рейнсалу пресс-служба МИД.Он подчеркнул, что Таллин непоколебимо поддерживает Киев, а действия Москвы в отношении Украины и украинцев являются, по его мнению, также угрозой безопасности Эстонии и Европы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, урмас рейнсалу, эстония, россия, украина
19:06 26.07.2022 (обновлено: 20:40 26.07.2022)
 
Эстония на пять лет запретила въезд группе "Руки вверх"

МИД Эстонии поддержал пятилетний запрет на въезд в страну для группы "Руки вверх"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Сергей Жуков ("Руки вверх")
Певец Сергей Жуков (Руки вверх) - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певец Сергей Жуков ("Руки вверх"). Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение о запрете группе "Руки вверх" въезда в страну на пять лет.
Как отметил глава ведомства, действия России на Украине совершенно неприемлемы и запрет на въезд в Эстонию артистов является правильным.
"Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" является единственно правильным", — приводит слова Рейнсалу пресс-служба МИД.
Он подчеркнул, что Таллин непоколебимо поддерживает Киев, а действия Москвы в отношении Украины и украинцев являются, по его мнению, также угрозой безопасности Эстонии и Европы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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