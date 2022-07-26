10:55 26.07.2022 (обновлено: 13:02 26.07.2022)
В Запорожской области выдали восемь тысяч российских паспортов
Запорожская ВГА сообщила о выдаче в регионе восьми тысяч российских паспортов
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Восемь тысяч жителей Запорожской области уже получили российское гражданство, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день оформлено более восьми тысяч паспортов Российской Федерации, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек", — написал он в Telegram-канале.
В Энергодаре и Мелитополе открыли дополнительные пункты выдачи паспортов, местные власти также увеличат число работающих в них специалистов. Помимо этого, администрация упростила оформление гражданства без справки из загса о семейном положении из архивов неподконтрольных территорий — их декларируют на месте при наличии окончательного документа о семейном статусе гражданина в виде справки о браке/разводе либо решения суда.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.