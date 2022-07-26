https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804959712.html

В Запорожской области выдали восемь тысяч российских паспортов

В Запорожской области выдали восемь тысяч российских паспортов - РИА Новости, 26.07.2022

В Запорожской области выдали восемь тысяч российских паспортов

Восемь тысяч жителей Запорожской области уже получили российское гражданство, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:55

2022-07-26T10:55

2022-07-26T13:02

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

в мире

украина

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Восемь тысяч жителей Запорожской области уже получили российское гражданство, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий."На сегодняшний день оформлено более восьми тысяч паспортов Российской Федерации, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек", — написал он в Telegram-канале.В Энергодаре и Мелитополе открыли дополнительные пункты выдачи паспортов, местные власти также увеличат число работающих в них специалистов. Помимо этого, администрация упростила оформление гражданства без справки из загса о семейном положении из архивов неподконтрольных территорий — их декларируют на месте при наличии окончательного документа о семейном статусе гражданина в виде справки о браке/разводе либо решения суда.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804737237.html

https://ria.ru/20220713/blinken-1802273409.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, в мире, украина, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр