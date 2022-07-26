https://ria.ru/20220726/zaliznoe-1805205866.html

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в Доме культуры в Зализном

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в Доме культуры в Зализном - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в Доме культуры в Зализном

Украинские неонацисты в Зализном в ДНР оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в Доме культуры, при этом не эвакуировали гражданских из близлежащих домов, РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T22:37

2022-07-26T22:37

2022-07-26T22:37

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские неонацисты в Зализном в ДНР оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в Доме культуры, при этом не эвакуировали гражданских из близлежащих домов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Зализном украинские неонацисты в Доме культуры (просп. Пионеров) оборудовали опорный пункт, разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс