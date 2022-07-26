https://ria.ru/20220726/zaklyucheniya-1805006368.html

Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20%

Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20% - РИА Новости, 26.07.2022

Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20%

Количество выданных заключений о соответствии за первое полугодие 2022 года выросло на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:48

2022-07-26T12:48

2022-07-26T12:48

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Количество выданных заключений о соответствии за первое полугодие 2022 года выросло на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.Он также добавил, что в планах в планах ведомства продолжить работу по взаимодействию с бизнесом с помощью современных методов, таких как профилактические визиты, цифровизация и "невидимый надзор".

https://ria.ru/20220721/transformatsiya-1804074751.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье)