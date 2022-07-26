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Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20% - РИА Новости, 26.07.2022
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Новости Подмосковья
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Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20%
Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20% - РИА Новости, 26.07.2022
Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20%
Количество выданных заключений о соответствии за первое полугодие 2022 года выросло на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:48
2022-07-26T12:48
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Количество выданных заключений о соответствии за первое полугодие 2022 года выросло на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.Он также добавил, что в планах в планах ведомства продолжить работу по взаимодействию с бизнесом с помощью современных методов, таких как профилактические визиты, цифровизация и "невидимый надзор".
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экономика, московская область (подмосковье)
12:48 26.07.2022
 

Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20%

© Depositphotos / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
Предприниматель визирует документы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Количество выданных заключений о соответствии за первое полугодие 2022 года выросло на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
“За последние шесть месяцев мы оформили 239 заключений о соответствии, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть ЗОС, а именно 179 приходится на объекты коммерческой и социальной недвижимости общей площадью 4 миллиона квадратных метров. Объем по жилому фонду - почти 2 миллиона "квадратов", — рассказал Гарибян.
Он также добавил, что в планах в планах ведомства продолжить работу по взаимодействию с бизнесом с помощью современных методов, таких как профилактические визиты, цифровизация и "невидимый надзор".
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