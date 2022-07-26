Количество выдаваемых ЗОС в Подмосковье выросло на 20%
© Depositphotos / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
© Depositphotos / IgorVetushko
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Количество выданных заключений о соответствии за первое полугодие 2022 года выросло на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
“За последние шесть месяцев мы оформили 239 заключений о соответствии, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть ЗОС, а именно 179 приходится на объекты коммерческой и социальной недвижимости общей площадью 4 миллиона квадратных метров. Объем по жилому фонду - почти 2 миллиона "квадратов", — рассказал Гарибян.
Он также добавил, что в планах в планах ведомства продолжить работу по взаимодействию с бизнесом с помощью современных методов, таких как профилактические визиты, цифровизация и "невидимый надзор".