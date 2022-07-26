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Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2022
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Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2022
Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19
Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 будет приблизительно через месяц, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T03:31
2022-07-26T03:36
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 будет приблизительно через месяц, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА Новости, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии."Он (вариант "омикрона" BA.5 - ред.) дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться", - сказал Альтштейн.По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в России показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения вырос на 48,9%.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
03:31 26.07.2022 (обновлено: 03:36 26.07.2022)
 
Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19

Вирусолог Альтштейн: пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19 будет через месяц

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 будет приблизительно через месяц, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА Новости, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.
"Он (вариант "омикрона" BA.5 - ред.) дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться", - сказал Альтштейн.
По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в России показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения вырос на 48,9%.
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