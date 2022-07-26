https://ria.ru/20220726/zabolevaemost-1804921638.html

Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19

Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2022

Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19

Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 будет приблизительно через месяц, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:31

2022-07-26T03:31

2022-07-26T03:36

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 будет приблизительно через месяц, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал РИА Новости, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии."Он (вариант "омикрона" BA.5 - ред.) дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться", - сказал Альтштейн.По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в России показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения вырос на 48,9%.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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