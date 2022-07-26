https://ria.ru/20220726/vystavki-1804951663.html

Любимова сказала, сколько гостей посетили выставки федеральных музеев летом

Любимова сказала, сколько гостей посетили выставки федеральных музеев летом - РИА Новости, 26.07.2022

Любимова сказала, сколько гостей посетили выставки федеральных музеев летом

Более 6,5 миллиона человек посетили выставки федеральных музеев России с начала лета, в Минкультуры надеются, что к осени эта цифра вырастет до 10 миллионов,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:26

2022-07-26T11:26

2022-07-26T11:46

культура

новости культуры

музеи

выставки

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

росгосцирк

куда сходить

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более 6,5 миллиона человек посетили выставки федеральных музеев России с начала лета, в Минкультуры надеются, что к осени эта цифра вырастет до 10 миллионов, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции."Из более чем тысячи выставочных проектов этого года 652 продолжаются и в летний период. Для нас очень важно видеть, как высоко востребована деятельность музеев", — сказала Любимова.Она рассказала и о летней серии масштабных гастрольных концертов и выставочных мероприятий."В мероприятиях по всей стране принимает участие 45 театров и национальных коллективов, 46 выставочных центров, а также 25 филиалов Росгосцирка" , — уточнила министр.По ее словам, благодаря возрождению в 2021 году единой гастрольной системы, у жителей небольших городов, труднодоступных районов и малонаселенных пунктов есть возможность увидеть лучшие спектакли и концерты, а сами участники программы получили уникальный творческий опыт.

https://ria.ru/20220706/vystavka-1800632373.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, росгосцирк, куда сходить