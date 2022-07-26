https://ria.ru/20220726/vystavka-1804954932.html

Выставка к 350-летию Петра I открывается в Зарядье

Выставка к 350-летию Петра I открывается в Зарядье - РИА Новости, 26.07.2022

Выставка к 350-летию Петра I открывается в Зарядье

Выставка проекта-мономузея #ПОДКЛЕТ "Первый русский арт-директор" открывается в музее "Старый английский двор" в парке "Зарядье", где в 1720 году начала... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:07

2022-07-26T12:07

2022-07-26T12:07

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Выставка проекта-мономузея #ПОДКЛЕТ "Первый русский арт-директор" открывается в музее "Старый английский двор" в парке "Зарядье", где в 1720 году начала работать московская Цифирная школа, созданная по указу императора. Мероприятие приурочено к 350-летию Петра I, сообщает пресс-служба .Основной экспонат — книга "Symbola et Emblemata" ("Символы и эмблемы"), вышедшая в 1705 году. Распоряжение о ее издании отдавал лично Петр. "Этот первый русский "протобрендбук" содержит 840 эмблем, взятых из европейской геральдики, и расшифровки их значений на восьми языках", — поясняют в пресс-службе.Петр I с юных лет собирал эмблематические сборники, изданные за границей. Придя к власти, он использовал язык символов во всех сферах жизни общества: от фамильных гербов до дизайна дворцовых интерьеров, триумфальных арок, кораблей, рассказывают в музее. "Работа с символикой – лишь часть масштабных реформ того времени. Петр буквально стал первым русским арт-директором: он утверждал и правил гражданские шрифты, лично чертил бело-сине-красный флаг, позже ставший национальным, создавал новую визуальную культуру. Графической составляющей петровских инноваций и "брендингу" молодой империи и посвящена новая выставка", – говорит куратор Никита Лукинский.Выставка "Первый русский арт-директор" продлится до 4 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220720/vystavka-1803830732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, парк "зарядье", петр i, куда сходить , москва