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Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство - РИА Новости, 26.07.2022
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Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство
Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство - РИА Новости, 26.07.2022
Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с ректорами белгородских вузов заявил, что внутри каждого высшего учебного заведения нужно создать... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:17
2022-07-26T19:17
белгородская область
вузы
вячеслав гладков
общество
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с ректорами белгородских вузов заявил, что внутри каждого высшего учебного заведения нужно создать привлекательное для молодежи пространство, сообщила пресс-служба правительства региона.По мнению Гладкова, ректорам вузов необходимо отказаться от формализма для реализации творческого потенциала студентов. "Наши абитуриенты должны быть уверены, что в вузе можно получить не только фундаментальные знания, но и развить свои таланты", - отметил Гладков.Губернатор напомнил, что университеты формируют кадры для будущей экономики региона. Студентов необходимо заинтересовать в учебном процессе и внеурочной деятельности. Глава региона считает, что внутри каждого вуза нужно создать привлекательное для молодежи пространство."Наша общая задача – поменять отношение к происходящему и вовлечь студентов в образовательные и воспитательные процессы. Университет должен стать пространством, в котором студенту будет интересно, вторым домом в прямом смысле этого слова", – подчеркнул глава региона.Ранее губернатор провел неформальную встречу с молодыми людьми. Впечатлениями от беседы глава региона поделился с руководителями учебных заведений. В частности, Гладков отметил, что для развития творческого потенциала молодых людей необходимо создавать не только условия, но и механизмы реализации инициатив. В качестве примера успешной работы с молодежью губернатор привел движение КВН."Готовность к самопрезентации, работа перед камерой и на сцене – все это формирует уверенность и лидерские качества у молодого человека. Это навык, который помогает в любой профессии. КВН не требует глобального финансирования. Все, что нужно сделать – поддержать инициативных молодых людей", – объяснил Гладков.По инициативе губернатора в Белгородской области была создана новая лига КВН. Благодаря официальному статусу в играх могут участвовать команды со всех уголков России, а готовиться к играм ребятам помогают редакторы Международного союза КВН.
https://ria.ru/20220725/molodezh-1804838939.html
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вузы, вячеслав гладков, общество, белгородская область, россия
19:17 26.07.2022
 
Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство

Губернатор Белгородской области Гладков предложил вузам создавать творческое пространство

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с ректорами белгородских вузов заявил, что внутри каждого высшего учебного заведения нужно создать привлекательное для молодежи пространство, сообщила пресс-служба правительства региона.
По мнению Гладкова, ректорам вузов необходимо отказаться от формализма для реализации творческого потенциала студентов. "Наши абитуриенты должны быть уверены, что в вузе можно получить не только фундаментальные знания, но и развить свои таланты", - отметил Гладков.
Белгород - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Гладков поддержит инициативы белгородской молодежи
Губернатор напомнил, что университеты формируют кадры для будущей экономики региона. Студентов необходимо заинтересовать в учебном процессе и внеурочной деятельности. Глава региона считает, что внутри каждого вуза нужно создать привлекательное для молодежи пространство.
"Наша общая задача – поменять отношение к происходящему и вовлечь студентов в образовательные и воспитательные процессы. Университет должен стать пространством, в котором студенту будет интересно, вторым домом в прямом смысле этого слова", – подчеркнул глава региона.
Ранее губернатор провел неформальную встречу с молодыми людьми. Впечатлениями от беседы глава региона поделился с руководителями учебных заведений. В частности, Гладков отметил, что для развития творческого потенциала молодых людей необходимо создавать не только условия, но и механизмы реализации инициатив. В качестве примера успешной работы с молодежью губернатор привел движение КВН.
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"Готовность к самопрезентации, работа перед камерой и на сцене – все это формирует уверенность и лидерские качества у молодого человека. Это навык, который помогает в любой профессии. КВН не требует глобального финансирования. Все, что нужно сделать – поддержать инициативных молодых людей", – объяснил Гладков.
По инициативе губернатора в Белгородской области была создана новая лига КВН. Благодаря официальному статусу в играх могут участвовать команды со всех уголков России, а готовиться к играм ребятам помогают редакторы Международного союза КВН.
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Белгородская областьВузыВячеслав ГладковОбществоБелгородская областьРоссия
 
 
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