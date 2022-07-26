https://ria.ru/20220726/vuzy-1805173041.html

Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство

Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство - РИА Новости, 26.07.2022

Белгородский губернатор предложил вузам создавать творческое пространство

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с ректорами белгородских вузов заявил, что внутри каждого высшего учебного заведения нужно создать... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:17

2022-07-26T19:17

2022-07-26T19:17

белгородская область

вузы

вячеслав гладков

общество

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с ректорами белгородских вузов заявил, что внутри каждого высшего учебного заведения нужно создать привлекательное для молодежи пространство, сообщила пресс-служба правительства региона.По мнению Гладкова, ректорам вузов необходимо отказаться от формализма для реализации творческого потенциала студентов. "Наши абитуриенты должны быть уверены, что в вузе можно получить не только фундаментальные знания, но и развить свои таланты", - отметил Гладков.Губернатор напомнил, что университеты формируют кадры для будущей экономики региона. Студентов необходимо заинтересовать в учебном процессе и внеурочной деятельности. Глава региона считает, что внутри каждого вуза нужно создать привлекательное для молодежи пространство."Наша общая задача – поменять отношение к происходящему и вовлечь студентов в образовательные и воспитательные процессы. Университет должен стать пространством, в котором студенту будет интересно, вторым домом в прямом смысле этого слова", – подчеркнул глава региона.Ранее губернатор провел неформальную встречу с молодыми людьми. Впечатлениями от беседы глава региона поделился с руководителями учебных заведений. В частности, Гладков отметил, что для развития творческого потенциала молодых людей необходимо создавать не только условия, но и механизмы реализации инициатив. В качестве примера успешной работы с молодежью губернатор привел движение КВН."Готовность к самопрезентации, работа перед камерой и на сцене – все это формирует уверенность и лидерские качества у молодого человека. Это навык, который помогает в любой профессии. КВН не требует глобального финансирования. Все, что нужно сделать – поддержать инициативных молодых людей", – объяснил Гладков.По инициативе губернатора в Белгородской области была создана новая лига КВН. Благодаря официальному статусу в играх могут участвовать команды со всех уголков России, а готовиться к играм ребятам помогают редакторы Международного союза КВН.

https://ria.ru/20220725/molodezh-1804838939.html

https://ria.ru/20220718/zdorove-1803327095.html

https://ria.ru/20220719/kinoteatry-1803504442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вузы, вячеслав гладков, общество, белгородская область, россия