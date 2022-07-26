Губернатор Подмосковья провел встречу с главой Минприроды России

"У нас есть программа "Парки в лесу", мы ее планомерно реализуем. Спасибо вам за поддержку, потому что, в том числе, и Парк Малевича на основании решений президента, а затем уже и нормативных документов, сегодня имеет возможность развиваться и принимать наших жителей и гостей. Также мы понимаем насколько важно обеспечивать порядок в лесах. Очень надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать, иметь вашу полную поддержку", - добавил губернатор.