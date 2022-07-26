Губернатор Подмосковья провел встречу с главой Минприроды России
© Фото : пресс-служба Минприроды РоссииМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в парке Малевича в Одинцовском городском округе
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в парке Малевича в Одинцовском городском округе
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Зеленую повестку — развитие лесопарков, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий Московской области - обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, сообщает пресс-службы облправительства.
"Почти 50% Московской области - это леса. Чтобы удовлетворять запросы жителей, нужно создавать соответствующие условия для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями. Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Глава региона также добавил, что в ближайшие пять лет планируется благоустроить порядка 50 лесопарков, 9 из которых будут благоустроены до конца 2022 года.
"У нас есть программа "Парки в лесу", мы ее планомерно реализуем. Спасибо вам за поддержку, потому что, в том числе, и Парк Малевича на основании решений президента, а затем уже и нормативных документов, сегодня имеет возможность развиваться и принимать наших жителей и гостей. Также мы понимаем насколько важно обеспечивать порядок в лесах. Очень надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно сотрудничать, иметь вашу полную поддержку", - добавил губернатор.