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ВС России за сутки подавили шесть взводов РСЗО "Град"
ВС России за сутки подавили шесть взводов РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.07.2022
ВС России за сутки подавили шесть взводов РСЗО "Град"
В рамках контрбатарейной борьбы Вооруженные силы России подавили батарею украинских РСЗО "Ураган", шесть взводов РСЗО "Град" и артиллерийскую батарею гаубиц... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:49
2022-07-26T12:49
2022-07-26T12:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В рамках контрбатарейной борьбы Вооруженные силы России подавили батарею украинских РСЗО "Ураган", шесть взводов РСЗО "Град" и артиллерийскую батарею гаубиц "Гиацинт-Б", сообщили во вторник в Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня противника "Ураган", артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики и шесть взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Терноватое, Юльевка Запорожской области, Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке за минувшие сутки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаевская область, запорожская область
ВС России за сутки подавили шесть взводов РСЗО "Град"
Минобороны: ВС России за сутки подавили батарею РСЗО "Ураган" и шесть взводов "Града"