https://ria.ru/20220726/vs-1804999261.html

Российская авиация за сутки поразила восемь пунктов управления

Российская авиация за сутки поразила восемь пунктов управления - РИА Новости, 26.07.2022

Российская авиация за сутки поразила восемь пунктов управления

Боевая авиация в ходе спецоперации поразила за сутки восемь украинских пунктов управления, восемь складов, ЗРК "Оса" и РЛС производства США, сообщило во вторник РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:37

2022-07-26T12:37

2022-07-26T12:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевая авиация в ходе спецоперации поразила за сутки восемь украинских пунктов управления, восемь складов, ЗРК "Оса" и РЛС производства США, сообщило во вторник Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль Донецкой Народной Республики, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того уничтожено: пусковая установка зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ" в районе Березнеговатое Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное Донецкой Народной Республики, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево Донецкой Народной Республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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россия, украина, донецкая народная республика