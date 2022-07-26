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ООН работает с США над вопросом выдачи виз иностранным дипломатам - РИА Новости, 26.07.2022
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ООН работает с США над вопросом выдачи виз иностранным дипломатам
ООН работает с США над вопросом выдачи виз иностранным дипломатам - РИА Новости, 26.07.2022
ООН работает с США над вопросом выдачи виз иностранным дипломатам
Секретариат ООН взаимодействует с постпредством США по вопросам выдачи виз иностранным дипломатам, направляющимся в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:14
2022-07-26T19:15
в мире
андрей крутских
сша
россия
оон
дмитрий полянский
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ООН, 26 июл – РИА Новости. Секретариат ООН взаимодействует с постпредством США по вопросам выдачи виз иностранным дипломатам, направляющимся в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее США не выдали визу директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был бы возглавить делегацию РФ на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Сессия проходит в штаб-квартире ООН с понедельника. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее призывал Секретариат ООН принять меры для урегулирования этой ситуации."Мы активно взаимодействуем с Миссией США по вопросам виз для делегаций, пребывающих на предстоящие заседания ООН в штаб-квартире и поддерживаем связь с Миссией по конкретным случаям, которые доводятся до нашего сведения. Поступаем так и в данном случае", - добавил он.
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в мире, андрей крутских, сша, россия, оон, дмитрий полянский
19:14 26.07.2022 (обновлено: 19:15 26.07.2022)
 
ООН работает с США над вопросом выдачи виз иностранным дипломатам

В ООН работают с США по выдаче виз дипломатам, направляющимся в штаб-квартиру организации

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 июл – РИА Новости. Секретариат ООН взаимодействует с постпредством США по вопросам выдачи виз иностранным дипломатам, направляющимся в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Ранее США не выдали визу директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был бы возглавить делегацию РФ на сессии рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности. Сессия проходит в штаб-квартире ООН с понедельника. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее призывал Секретариат ООН принять меры для урегулирования этой ситуации.
"Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с Соглашением о штаб-квартирах между ООН и США", - сказал Хак, отвечая на просьбу прокомментировать призыв Полянского.
"Мы активно взаимодействуем с Миссией США по вопросам виз для делегаций, пребывающих на предстоящие заседания ООН в штаб-квартире и поддерживаем связь с Миссией по конкретным случаям, которые доводятся до нашего сведения. Поступаем так и в данном случае", - добавил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 17:52
Россия заявила протест властям США из-за отказа в визе для Крутских
 
В миреАндрей КрутскихСШАРоссияООНДмитрий Полянский
 
 
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