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Финляндия должна ужесточить выдачу виз россиянам, заявил и.о. премьера - РИА Новости, 26.07.2022
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Финляндия должна ужесточить выдачу виз россиянам, заявил и.о. премьера
Финляндия должна ужесточить выдачу виз россиянам, заявил и.о. премьера - РИА Новости, 26.07.2022
Финляндия должна ужесточить выдачу виз россиянам, заявил и.о. премьера
Финляндия должна ужесточить политику выдачи виз россиянам, финский МИД готов рассмотреть этот вопрос, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:18
2022-07-26T13:18
санна марин
финляндия
россия
польша
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Финляндия должна ужесточить политику выдачи виз россиянам, финский МИД готов рассмотреть этот вопрос, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии на этой неделе, министр по делам семьи и базовых услуг, Аки Линден.Глава кабмина Финляндии Санна Марин, как и многие другие министры правительства, находится в отпуске."Лично я считаю, что политика должна быть ужесточена. На это есть свои причины. Эта неделя, безусловно, одна из самых спокойных за лето (пик сезона отпусков в кабмине), но министерство иностранных дел готово рассмотреть этот вопрос", - сказал Линден, цитату приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.По его словам, на этой неделе никаких решений не ожидается, так как он является единственным министром, который не находится в отпуске. Линден отметил, что до сих пор считалось, что простые люди не должны быть наказаны за действия России на Украине."Я понимаю эти дебаты. В восточной Финляндии люди удивляются, почему русские приезжают сюда, как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну, хотя это, вероятно, не вина этих отдельных людей. Я не могу сказать, когда (будет принято решение - ред.). Этот вопрос не будет решен на этой неделе", - отметил он.Телекомпания отмечает, что некоторые страны ЕС и Шенгенского соглашения решили ограничить выдачу виз в России. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи или при определенных строгих условиях. Польша потребовала ввести визовые ограничения для россиян на территории всего ЕС. Нидерланды не могут выдавать новые визы россиянам, так как Россия выслала их представителей из страны, отмечает YLE. Франция, Греция и Испания в ближайшее время не будут принимать новые заявления на получение визы в России, в системе записи на подачу документов нет мест на ближайшие недели, отмечается в сообщении.
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санна марин, финляндия, россия, польша, евросоюз
13:18 26.07.2022
 
Финляндия должна ужесточить выдачу виз россиянам, заявил и.о. премьера

И.о. премьера Линден: Финляндия должна ужесточить политику выдачи виз россиянам

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Финляндия должна ужесточить политику выдачи виз россиянам, финский МИД готов рассмотреть этот вопрос, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии на этой неделе, министр по делам семьи и базовых услуг, Аки Линден.
Глава кабмина Финляндии Санна Марин, как и многие другие министры правительства, находится в отпуске.
"Лично я считаю, что политика должна быть ужесточена. На это есть свои причины. Эта неделя, безусловно, одна из самых спокойных за лето (пик сезона отпусков в кабмине), но министерство иностранных дел готово рассмотреть этот вопрос", - сказал Линден, цитату приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
По его словам, на этой неделе никаких решений не ожидается, так как он является единственным министром, который не находится в отпуске. Линден отметил, что до сих пор считалось, что простые люди не должны быть наказаны за действия России на Украине.
"Я понимаю эти дебаты. В восточной Финляндии люди удивляются, почему русские приезжают сюда, как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну, хотя это, вероятно, не вина этих отдельных людей. Я не могу сказать, когда (будет принято решение - ред.). Этот вопрос не будет решен на этой неделе", - отметил он.
Телекомпания отмечает, что некоторые страны ЕС и Шенгенского соглашения решили ограничить выдачу виз в России. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи или при определенных строгих условиях. Польша потребовала ввести визовые ограничения для россиян на территории всего ЕС. Нидерланды не могут выдавать новые визы россиянам, так как Россия выслала их представителей из страны, отмечает YLE. Франция, Греция и Испания в ближайшее время не будут принимать новые заявления на получение визы в России, в системе записи на подачу документов нет мест на ближайшие недели, отмечается в сообщении.
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