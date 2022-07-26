https://ria.ru/20220726/vizy-1805009755.html

Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам - РИА Новости, 26.07.2022

Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, на данный момент никакой приостановки нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Финляндии в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:57

2022-07-26T12:57

2022-07-26T12:57

финляндия

россия

москва

александр грушко

шенгенская виза

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, на данный момент никакой приостановки нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Финляндии в Москве.После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20220726/vizy-1804957667.html

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финляндия, россия, москва, александр грушко, шенгенская виза