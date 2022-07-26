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Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам
Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам - РИА Новости, 26.07.2022
Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам
Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, на данный момент никакой приостановки нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Финляндии в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:57
2022-07-26T12:57
2022-07-26T12:57
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россия
москва
александр грушко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, на данный момент никакой приостановки нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Финляндии в Москве.После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
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финляндия, россия, москва, александр грушко, шенгенская виза
Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам
В посольстве Финляндии сообщили, что продолжают выдавать шенгенские визы россиянам