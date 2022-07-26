Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/viza-1805014870.html
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах - РИА Новости, 26.07.2022
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах
Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:07
2022-07-26T14:29
александр грушко
россия
финляндия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо", — сказал Песков.При этом он добавил, что исключать подобный сценарий полностью нельзя, однако подобный шаг станет очень эмоциональным действием и не будет укладываться в понимание здравых рассуждений."Еще раз повторяю: все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", — заявил представитель Кремля.Песков отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер"."Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", — сказал он.После начала Россией специальной военной операции на Украине отдельные европейские политики предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз для граждан России, несмотря на заявления МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. В конце июня власти Бельгии также заявили, что приостанавливают выдачу туристических виз для российских граждан.Замглавы МИД Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20220704/vizy-1800131363.html
https://ria.ru/20220726/vizy-1804984915.html
https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_ee4e09b68c2aba34220d83f9548e5e61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр грушко, россия, финляндия, украина, в мире
13:07 26.07.2022 (обновлено: 14:29 26.07.2022)
 
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах

Песков: Москва в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо", — сказал Песков.
При этом он добавил, что исключать подобный сценарий полностью нельзя, однако подобный шаг станет очень эмоциональным действием и не будет укладываться в понимание здравых рассуждений.
"Еще раз повторяю: все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", — заявил представитель Кремля.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:38Туризм
Греция возобновила выдачу виз россиянам
Песков отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер".
"Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", — сказал он.
После начала Россией специальной военной операции на Украине отдельные европейские политики предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз для граждан России, несмотря на заявления МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Депутат Госдумы Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:10
В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей
Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных.
В конце июня власти Бельгии также заявили, что приостанавливают выдачу туристических виз для российских граждан.
Замглавы МИД Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
Получение шенгенских виз в визовом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:00Туризм
Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы
 
Александр ГрушкоРоссияФинляндияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала