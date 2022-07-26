https://ria.ru/20220726/viza-1805014870.html
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах - РИА Новости, 26.07.2022
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах
Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:07
2022-07-26T13:07
2022-07-26T14:29
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо", — сказал Песков.При этом он добавил, что исключать подобный сценарий полностью нельзя, однако подобный шаг станет очень эмоциональным действием и не будет укладываться в понимание здравых рассуждений."Еще раз повторяю: все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", — заявил представитель Кремля.Песков отметил, что сегодня страны ЕС и Северной Америки "буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер"."Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", — сказал он.После начала Россией специальной военной операции на Украине отдельные европейские политики предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз для граждан России, несмотря на заявления МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.Кроме того, Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. В конце июня власти Бельгии также заявили, что приостанавливают выдачу туристических виз для российских граждан.Замглавы МИД Александр Грушко говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20220704/vizy-1800131363.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр грушко, россия, финляндия, украина, в мире
13:07 26.07.2022 (обновлено: 14:29 26.07.2022)
В Кремле пообещали ответить в случае отказа россиянам в шенгенских визах
Песков: Москва в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России
повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо", — сказал Песков.
При этом он добавил, что исключать подобный сценарий полностью нельзя, однако подобный шаг станет очень эмоциональным действием и не будет укладываться в понимание здравых рассуждений.
"Еще раз повторяю: все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов", — заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что сегодня страны ЕС
и Северной Америки
"буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер".
"Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", — сказал он.
После начала Россией специальной военной операции на Украине
отдельные европейские политики предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Крупнейшие парламентские партии Финляндии
заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз для граждан России, несмотря на заявления МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Кроме того, Чехия
решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам России и Белоруссии
до конца марта 2023 года. Власти Польши
, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных.
В конце июня власти Бельгии также заявили, что приостанавливают выдачу туристических виз для российских граждан.
Замглавы МИД Александр Грушко
говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы
неприемлемы.