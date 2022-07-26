https://ria.ru/20220726/vagony-1805186830.html

Первые вагоны с цементом прибыли в Калининград транзитом через Литву

Первые вагоны с цементом прибыли в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 26.07.2022

Первые вагоны с цементом прибыли в Калининград транзитом через Литву

Первые вагоны с подсанкционным грузом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:09

2022-07-26T20:09

2022-07-26T20:26

литва

санкции в отношении россии

калининград

экономика

антон алиханов

россия

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КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Первые вагоны с подсанкционным грузом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Литва с 10 июля запретила транзит в Калининград цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что возвращение возможности транзита по железной дороге крайне важно для перевозки стройматериалов, в том числе цемента. По словам главы региона, Калининград, где идет строительный сезон, остро нуждается в цементе, но перевозка его морским путем ограничена, и регион старается маневрировать в этом вопросе.В начале марта объемы поставок цемента в Калининградскую область упали в связи с ограничениями Литвой транзита грузов в Калининград. Жители области жаловались на отсутствие цемента в магазинах, а Алиханов заявлял о спекуляции цементом в регионе.

https://ria.ru/20220726/tranzit-1805018482.html

литва

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

литва, санкции в отношении россии, калининград, экономика, антон алиханов, россия